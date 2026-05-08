Ветеран-педагог рассказал о первом Параде Победы в Актанышском районе

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышской средней общеобразовательной школе №1 на заседании Совета отцов «Отцовское слово» ветеран-педагог Махасим Миркасымов поделился воспоминаниями о первом Параде Победы, который прошел в районном центре ровно 51 год назад – в 1975 году.

Перед началом заседания Махасим Миркасымович отметил, что с большим волнением посмотрел современный школьный Парад Победы и вспомнил, как зарождалась эта традиция в Актаныше.

«В 1975 году, посвятив 30-летию Великой Победы, мы провели в Актаныше первый Парад Победы. Директор школы Мирза Хуснимарданов привез образцы фуражек, тельняшек и специального обмундирования. Ориентируясь на них, мы сшили форму в комбинате бытового обслуживания», – рассказал ветеран-педагог.

По его словам, школьники сами искали черные брюки и обувь, а к празднику удалось подготовить 25 комплектов военной формы.

«9 мая мы провели первый парад. Он сохранился в памяти и по сей день», – отметил Махасим Миркасымов.

Позже, как вспоминает педагог, к этой инициативе присоединились и другие школы района.

«С годами военная форма менялась, но парады всегда проходили очень красиво», – добавил он.

Особую атмосферу нынешнему мероприятию придало участие ветерана специальной военной операции Ильсура Закиева. Именно он возглавил праздничную колонну, проехав перед строем школьников на мотоцикле.

«Школьные годы пролетают быстро, но такие моменты навсегда остаются в памяти. Я верю, что наши дети вырастут настоящими патриотами. С наступающим Днем Победы!» – обратился к участникам Ильсур Закиев.

Махасим Миркасымов рассказал, что до сих пор хранит фотографию первого парада 1975 года, где также запечатлен мотоцикл, ставший символом школьного шествия.

«То фото храню у себя до сих пор. Я вырезал его из газеты и сохранил как реликвию», – поделился ветеран.

В завершение встречи педагог обратился к молодежи с призывом ценить мирное время, уважать историю своей страны и помнить подвиг поколения победителей.