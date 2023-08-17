Ветеран Мэтью Хо рассказал, почему США боятся поставлять Украине новую военную технику

Вашингтон не поставляет новейшую военную технику Киеву из-за опасений, что она может попасть не только в руки России, но и Китая. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сказал ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

«Главная причина, по которой США не дают украинцам свои новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили», – отметил американский военный эксперт.

Он пояснил, что в скором времени на Украину прибудут первые шесть танков Abrams из примерно 40 и все они – старой модели M1A1. По словам Хо, Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может передать полученную во время боевых действий информацию Китаю.

Как ранее писал Politico, США планируют начать поставки Abrams с сентября. Перед отправкой старые М1А1 будут «лишать засекреченных технологий», в том числе инновационной брони с обедненным ураном.

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