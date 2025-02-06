Ветеран из Казани о боях под Сталинградом: «Мы забывали, когда спали и что ели»

Когда началась война, Александру Шахназарову было 13 лет. Уже через год в качестве курсанта речного техникума он проходил практику на теплоходе, который отправили под Сталинград. Тогда, будучи совсем юным, он испытал на себе все ужасы войны. Люди вокруг гибли, но ему повезло выжить. Воспоминания ветерана в репортаже «Татар-информа».





Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручил 19 ветеранам Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Медаль олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны»

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручил 19 ветеранам Раис Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля. Награду в числе других из рук Раиса принял и ветеран Великой Отечественной войны Александр Рубенович Шахназаров.

«Для меня большая честь быть сегодня в Казанском Кремле. 2025 год – особенный для всех нас, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в стране и республике. В ознаменование 80-летия Великой Победы Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным учреждена юбилейная медаль. Она олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу, обеспечивая армию всем необходимым, выживал в условиях фашистских концлагерей, в блокаде и голоде, но не терял веру в Победу», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к ветеранам.

Александр Рубенович выполнял боевые задания на пароходе по доставке военных грузов и личного состава из Саратова и Камышина в Сталинград. Прошел он в годы войны, еще будучи мальчишкой, через множество трудностей: работал и кочегаром, и зенитчиком. Выжил там, где погибали тысячи людей.

Александр Шахназаров, еще будучи первокурсником, принял участие в строительстве железной дороги Астрахань – Кизляр, которая позже очень помогла в событиях войны Фото: kzn.ru

«Когда началась война, я только закончил седьмой класс»

Родился будущий защитник страны 19 ноября 1927 года в Астрахани. Когда началась война, ему было всего 13 лет. Несмотря на юный возраст, он принял участие в строительстве оборонительных сооружений. Одновременно с этим учился в речном техникуме.

«Когда началась война, я только закончил седьмой класс. За пять дней до начала войны у меня скоропостижно умер отец, ему было всего 50 лет. Мама предложила мне пойти в техникум. Я состоял в морском клубе города, мне это было интересно, и я пошел», – вспоминает ветеран.

Тогда он, еще будучи первокурсником, принял участие в строительстве железной дороги Астрахань – Кизляр, которая позже очень помогла в событиях войны. Кроме этого, копали окопы и танковые рвы. Только оставшееся время посвящали учебе, вспоминает ветеран.

«Было холодно, голодно, но занятия проходили. В апреле 1942 года нас всех направили на практику на пароходы Волготанкерного пароходства. Так как я учился на механическом отделении, то первый год я был кочегаром. Работал я на пароходе ‘’Волховстрой’’: большой, здоровый по тем временам, широкий. Таскали мы, водили, как говорят у нас, нефтеналивные баржи. Они приходили из Баку, доставляли их до Куйбышево и города Горький. Представьте: апрель, весна, мы на теплоходе. Нам было интересно, но работать было тяжело», – вспоминает Александр Рубенович.

Еще будучи первокурсником, принял участие в строительстве железной дороги Астрахань – Кизляр, которая позже очень помогла в событиях войны Фото: kzn.ru

«То я в котельной, то помогаю зенитчикам»

В июле, когда началась Сталинградская битва, это судно вошло в состав Волжской военной флотилии и обслуживало переправу с левого берега Волги на правый.

«Самое страшное – это были переправы. В Сталинград не шла железная дорога, она шла только от Камышина, была переправа – по ней еще до войны водили целые составы. 23 августа немцы вышли на Волгу, поэтому надо было быстро организовывать переправу. И вот наш пароход в составе других десяти бросили на временную переправу южнее Сталинграда», – поделился Александр Рубенович.

Это была почти окраина Сталинграда – здесь был настоящий ад, вспоминает ветеран.

«Когда мы спали, когда мы ели и что мы ели – мы ничего не помним. Бывало, что я не ел восемь дней подряд. Я был мальчишкой, мне было тяжело: то я в котельной, где шесть топок, то наверху, потому что нас был некоплект, неполный состава экипажа, поэтому меня ко всему этому еще и прикрепили к зенитчикам переносчиком снарядов. Один снаряжает, мне передает обойму, я передаю заряжающему – так по цепочке. Когда шло нападение, я был возле орудия», – рассказывает он.

Уже после войны своим трудом Александр Рубенович заслужил еще массу наград. Он внес большой вклад в военно-спортивное воспитание суворовцев и студенческой молодежи Фото: скриншот видео историяотпервоголица.рф

«Для судов эта река стала последним пристанищем – из десяти осталось два корабля»

Работали в две смены: шесть часов на вахте, шесть часов отдыхают.

«В июне в небе над Волгой стали появляться немецкие самолеты. Для судов это река стала последним пристанищем – из десяти остались два корабля, все остальные суда были потоплены. Немцы ставили мины на воде. Они были электромагнитные, донные – их немцы бросали, и они на дно уходили, а срабатывали они, когда над ними проходили корабли. Когда взрывалась мина, как правило, весь экипаж погибал, выживали максимум шесть-восемь человек», – рассказывает Александр Рубенович.

В 1944 году Александр Шахназаров поступил в Сталинградское военное артиллерийское училище. В 1953 году он переехал в Казань, работал в Суворовском училище. Воспитанию юных патриотов он посвятил 25 лет своей жизни. Еще 18 лет он проработал в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева. Вышел в отставку в звании подполковника.

На его груди блестит орден Отечественной войны II степени, медаль за «Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Уже после войны своим трудом Александр Рубенович заслужил еще массу наград. Он внес большой вклад в военно-спортивное воспитание суворовцев и студенческой молодежи и был награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени, а также почетными знаками «Отличник народного просвещения», «Отличник физической культуры», «Лучший работник физической культуры Татарской АССР».