Раис РТ вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» вручил сегодня 19 ветеранам Раис Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля.

«Для меня большая честь быть сегодня в Казанском Кремле. 2025 год — особенный для всех нас, мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества в стране и республике. В ознаменование 80-летия великой Победы Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным учреждена юбилейная медаль. Она олицетворяет собой память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу, обеспечивая армию всем необходимым, выживал в условиях фашистских концлагерей, в блокаде и голоде, но не терял веру в Победу», — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к ветеранам.

Раис Татарстана выразил глубочайшую благодарность ветеранам. «Ваше мужество и безграничная любовь к родной земле — вдохновляющий пример беззаветного служения Родине для всех нас, и в первую очередь — для молодого поколения», — уверен Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По его словам, сейчас главная задача — воспитать молодежь на высоких образцах патриотизма. От этого зависят национальная безопасность и успешное развитие страны. «В Год защитника Отечества мы особенно остро осознаем важность наследия Победы», — заметил Минниханов.

«Сегодня ваши сыновья, внуки и правнуки достойно продолжают славные боевые традиции героев, отстаивая интересы нашей Родины в условиях специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них», — подчеркнул Раис Татарстана.

В соответствии с указом Президента России юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» награжден участник Великой Отечественной войны Алексй Николаевич Комлев. Он был призван на фронт в 1943 году, в составе 1-го Прибалтийского фронта освобождал Шяуляй, закончил войну в Восточной Пруссии.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Награду получили Галимьян Рахимьянович Мустафин, участвовавший в боях за освобождение Украины и Крыма, взятии Кенигсберга, Петр Анисимович Чирвон, служивший на Ленинградском фронте, Равиль Гиниятович Хакимов, в неполные 17 лет призванный в ряды войск НКВД.

Медалью награжден Александр Рубенович Шахназаров, выполнявший боевые задания на пароходе по доставке военных грузов и личного состава из Саратова и Камышина в Сталинград. Награду получил и Галимзян Киямович Серозеев, работавший на военном заводе и призванный в 1944 году в войска НКВД.

Медали из рук Раиса Татарстана получили генерал-майор, труженик тыла Ахат Гайнулович Юлашев, труженики тыла Асхат Камартдинович Галяутдинов, Николай Васильевич Фролов, Рашида Садреевна Тукаева, Азат Гарафутдинович Мухутдинов, Гарафетдин Шарафеевич Исмагилов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Награды также были вручены жителям блокадного Ленинграда Вильяму Петровичу Барабанову, Зинаиде Григорьевне Бушуевой, Сергею Александровичу Карпенко, Альберту Павловичу Комякову, Эдуарду Эдуардовичу Соболеву, Людмиле Александровне Хитриной, бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Анатолию Тимофеевичу Делову.

С ответным словом выступил Ахат Гайнулович Юлашев. «Сегодня для нас особенный день — каждый вспоминает прошедшие годы Великой Отечественной войны по-своему. Каждому из нас есть что вспомнить», — сказал он.

В завершение торжественной церемонии Рустам Минниханов пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. «Пусть ваши сердца всегда будут наполнены теплом и любовью близких людей», — заключил он.