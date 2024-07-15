Ветеран боевых действий Рустам Гумеров: Источник победы России – в правде

Россия всегда побеждала, потому что источник ее победы – в правде. Об этом заявил ветеран боевых действий, преподаватель международного центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи Рустам Гумеров во время телемарафона «Вступай в армию Победы».

«Патриотизм – это любовь, а национализм – это ненависть ко всему чужому. Россияне всегда были патриотами и воспитывали любовь ко всем народам. Не зря же у нас все живут в согласии, мире, дружбе и друг за друга готовы жизнь отдать», – сказал спикер.

Гумеров также дал несколько советов тем, кто хочет заключить контракт на участие в СВО. Так, по его словам, необходима воинская дисциплина, соблюдение всех требований безопасности.

«Если ты заключаешь контракт, то должен быть готов подчиниться требованиям общевоинских уставов. Нужно четко выполнять все установки командира. Нужно понимать, что ты идешь защищать свой тыл», – подчеркнул ветеран боевых действий.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.