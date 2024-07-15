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Ветеран боевых действий Рустам Гумеров: Источник победы России – в правде
Россия всегда побеждала, потому что источник ее победы – в правде. Об этом заявил ветеран боевых действий, преподаватель международного центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи Рустам Гумеров во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Патриотизм – это любовь, а национализм – это ненависть ко всему чужому. Россияне всегда были патриотами и воспитывали любовь ко всем народам. Не зря же у нас все живут в согласии, мире, дружбе и друг за друга готовы жизнь отдать», – сказал спикер.
Гумеров также дал несколько советов тем, кто хочет заключить контракт на участие в СВО. Так, по его словам, необходима воинская дисциплина, соблюдение всех требований безопасности.
«Если ты заключаешь контракт, то должен быть готов подчиниться требованиям общевоинских уставов. Нужно четко выполнять все установки командира. Нужно понимать, что ты идешь защищать свой тыл», – подчеркнул ветеран боевых действий.
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