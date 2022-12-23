Ветеран Афганской войны: Смена должности Президента РТ — сильное решение в условиях СВО

Переименование должности Президента Татарстана в условиях специальной военной операции показывает, что мы все консолидировались вокруг федерального центра и нашего национального лидера. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделился председатель Совета ТРО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», воин-интернационалист в Афганистане Рафаэль Шакирзянов.

«В условиях проведения специальной военной операции актуальность приобретает принцип единства публичной власти, и руководство Республики Татарстан понимает это. Изменение наименования высшего должностного лица республики — это сильное решение и сигнал для внешних наблюдателей. Мы этим показываем, что мы все консолидировались вокруг федерального центра и нашего национального лидера», — отметил полковник запаса Службы внешней разведки.

Рафаэль Шакирзянов добавил, что по факту переименование должности — это юридическая формальность.

«Профессионализм, компетентность Рустама Нургалиевича ни у кого не оставляют сомнений в том, что он является одним из самых профессиональных политиков не только на федеральном, но и на международном уровне. В рамках группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ он часто посещает зарубежные страны. Если Госсовет примет решение, то это значит, что наша республика работает в федеральном законодательном поле», — пояснил собеседник агентства.

Рафаэль Шакирзянов убежден, что Татарстан — опорный субъект Федерации и вносит существенный вклад в укрепление государственности, обороноспособности и могущества нашей страны.

«Я думаю, что татарстанцам важно не как называется должностное лицо, а кто возглавляет республику и как он работает. Авторитет Рустама Нургалиевича не вызывает сомнений», — резюмировал он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ. Об этом он заявил на 39-м заседании парламента.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики — «Глава — Раис Республики Татарстан», о чем сообщал «Татар-информ».