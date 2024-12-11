«Весточка от него большой подарок»: жена бойца рассказала, как ждет его с СВО

Житель Кукморского района РТ Алмаз Аухадиев сейчас находится в зоне специальной военной операции. Семья с надеждой и волнением ожидает возвращения любимого мужа и отца.

Ландыш и Алмаз вместе уже около 10 лет. Мужчину призвали на службу два года назад. С этих пор жена и двое детей — 9-летний Адель и 7-летняя Эльвина — с нетерпением ждут его писем и звонков.

«Очень сильно ждем его звонка. Телефон из рук не убираем. Сейчас даже небольшая весточка от него для нас большой подарок. И дети всегда о папе спрашивают. Можно сказать, почти каждый день», — поделилась переживаниями супруга бойца.

Ландыш призналась, что старается отвлечь детей от тревожных мыслей. Так, семья участвует в сборе гуманитарной помощи, дети рисуют для отца рисунки, пишут письма. Военнослужащий и сам приезжает не с пустыми руками. Каждый свой отпуск он дарит своим детям неожиданные подарки.

«Мы очень сильно любим папу. В последний раз, когда он приезжал домой, привез попугая. Давно уже мечтали об этой птице. Скучаем и ждем папу», — сказал сын бойца Адель Аухадиев.

Редкие звонки Алмаза становятся настоящими сокровищами для семьи. В своих сообщениях он всегда старается подбодрить родных людей.

«Он всегда подбадривает меня. Хотя, конечно, по-другому должно быть. Всегда говорит, что все будет хорошо, просит, чтобы я не плакала», — говорит Ландыш Аухадиева.

Семья Аухадиевых с нетерпением ждет возвращения Алмаза. А их история показывает, что даже в самые трудные времена любовь, поддержка и забота о близких остаются главной ценностью.

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Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.