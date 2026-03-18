Весной мошенники начали обманывать татарстанцев на сайтах знакомств

В весенний период мошенники начали обманывать жителей РТ на сайтах знакомств. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«Уже было много случаев, когда в весенний период мошенники обманывают людей под предлогом доставки цветов, а также на сайтах знакомств. Мошенники пишут жертве на сайте знакомств, после чего предлагают перейти в мессенджер, где общение происходит уже бесконтрольно. Там они отправляют ссылки на оплату каких-либо услуг, например для покупки билетов в кино или театр. Переходить по подозрительным ссылкам не стоит», – рассказал Альберт Яковлев.

Ранее «Татар-информ» уже рассказывал о том, что мошенники могут отправлять файлы, ссылки в мессенджерах, при открытии которых телефон заражается вирусом. Открывать ссылки и файлы, которые отправили вам с неизвестного номера нельзя ни в коем случае. В противном случае, мошенники получат доступ к вашим личным данным и банковскому счету.