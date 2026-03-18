«Выключите телефон, выньте симку»: жителям РТ рассказали о методах борьбы с мошенниками

О том, какие схемы обмана наиболее популярны у мошенников сегодня, а также о том, как в Татарстане борются с телефонными аферистами, сегодня эксперты говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За первые два месяца 2026 года мошенники похитили у татарстанцев 740 млн рублей. Сумма немалая, но в сравнении с таким же периодом прошлого года она меньше на 246 млн рублей. Эксперты уверены – это результат того, что методы профилактики и предотвращения преступлений успешно работают. Расслабляться, однако, пока рано. Согласно данным Центробанка, в прошлом году количество атак мошенников увеличилось на треть.

«В прошлом году мы провели опрос – по его результатам, женщины сталкивались с мошенниками реже мужчин, однако они чаще сообщали коды из СМС. Мужчины чаще попадались на сайтах, приложениях и скачивании вредоносных программ. Самой уязвимой группой оказались пенсионеры», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России – Национальным банком по РТ Нурания Хайруллина.

В большой опасности дети, особенно в периоды каникул. Мошенники ищут доверчивых детей в онлайн-играх, мессенджерах, интернете, иногда злоумышленники притворяются знаменитостями, блогерами. Нередко преступники используют шантаж – выманивают у ребенка информацию о родителях, школе, адресе, потом начинают угрожать.

«На ребенка может оказываться давление, чтобы он перевел деньги мошенникам или выдал им личную информацию, передал данные родителей, доступ к их банковским приложениям. Важно наладить общение с ребенком, чтобы он вам доверял и в случае атак мошенников поделился с вами. Также следует защитить приложение банка отпечатком пальца, чтобы ребенок под воздействием мошенников не смог получить к нему доступ», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела Управления кибербезопасности МВД по РТ Радис Юсупов.

Помимо прочего, ребенок рискует стать дропом – невольным участником мошеннической схемы, например, если продаст свою банковскую карту.

«В период каникул детей могут завлекать легким заработком – предложить продать банковскую карту или поработать курьером. Важно понимать, что с недавних пор продажа карты – уголовное преступление. Продавцу может грозить до трех лет лишения свободы. Если на карту дропа поступят похищенные деньги, миллион рублей например, то тот, у кого деньги были похищены, сможет через суд взыскать с дропа этот миллион», – рассказал Радис Юсупов.

Мошенники, по словам полицейских, активизируются в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. Они выбирают периоды, когда банки и финансовые организации не работают, а у людей нет возможности обратиться за помощью лично.

«В вечернее время, выходные, когда банки и банковские организации не работают, в праздники – они выбирают момент, когда человек не может пойти в банк либо он думает, что не может пойти в банк. Тем самым они берут его в обработку», – сказал он.

«Выключите телефон и вытащите сим-карту»

Несмотря на то что проблема мошенников стоит остро, уже принятые меры доказывают свою эффективность – несмотря на увеличение количества атак, ущерб от действий мошенников уменьшается.

«Всего в прошлом году прошло 1570 мошеннических операций. Ущерб от этих операций составил 29,3 млрд рублей. При этом сотрудникам банков удалось предотвратить 134,2 млн мошеннических операций, а сохранить удалось 13,9 трлн рублей», – рассказала Нурания Хайруллина.

С 1 октября действует возможность заявить о мошенничестве прямо в приложении банка – это удобно, быстро и действенно. Кнопка помогла даже в тех случаях, когда обманутый изначально не обращался в полицию. На данный момент ведется работа по унификации этой кнопки. Цель – чтобы любой пользователь любого банка мог легко сообщить о мошенничестве в своем приложении. Кроме того, Центробанк планирует расширить требования к руководителям банков, ответственным за кибербезопасность.

«Если в течение года к банку будут претензии по поводу низкого качества защиты от мошенников, то топ-менеджер будет вынужден покинуть должность руководителя. После этого он не сможет занимать аналогичную должность в течение 10 лет», – сообщила Нурания Хайруллина.

Кроме того, уже в этом году были введены новые критерии для выявления мошенничества. Раньше таких критериев было всего 6, теперь их 12. Например, человек по СБП пересылает себе свыше 200 тысяч рублей, потом в этот же день переводит деньги незнакомому человеку, которому раньше никогда не отправлял. Если банк зафиксирует подобную операцию, то она будет заблокирована.

Однако справиться с мошенниками можно и самостоятельно. Важно помнить, что в России не существует такой операции, как перевод средств на «безопасный счет». Важно осторожно относиться к любым звонкам с неизвестных номеров или ссылкам, файлам, отправленным вам в мессенджерах. Обычно у файлов с вирусами в названии стоит расширение «.apk».

«В этом году произошел всплеск мошенничеств с распространением вредоносных программ. Людям в чатах отправляют ссылку – пишут, что чат переезжает, например, в другой мессенджер. Или отправляют фото, видеофайл с просьбой опознать человека на фото. Если нажать на такую ловушку, то злоумышленники получат доступ к вашей личной информации, а также доступ к вашим банковским картам. Если вы все же нажали, запомните, что вирус вам виден не будет. Надо сразу перевести телефон в авиарежим, выключить его и извлечь сим-карту», – рассказал Радис Юсупов.

«643 тысячи татарстанцев установили самозапрет на кредит через Госуслуги»

Хорошим методом борьбы с кибермошенничеством является профилактика. Для этого среди молодежи сегодня проводится масса тематических мероприятий, занятий в школах и других учебных заведениях.

«Профилактика мошенничества является важным направлением работы в молодежной среде. Мы проводим много мероприятий, где рассказываем о схемах мошенничества, как распознать манипуляции, как развивать навыки критического мышления. И одним из важных наших проектов является "Конструктивный диалог"», – рассказала руководитель проектов РОО «Академия творческой молодежи РТ», исполнительный директор Республиканского фестиваля «ПрофилАрт» Нургуль Сансызбаева.

Все принятые ранее меры успешно работают. Ущерб от подобных преступлений снижается, хотя количество попыток обмануть жителей республики растет.

«Заходить на "Госуслуги" стало безопаснее, рекомендуется вместо СМС-кода, для входа на портал использовать наш отечественный мессенджер MAX», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альбер Яковлев.

Все большую популярность набирает установка самозапретов на получение кредитов. На данный момент в Татарстане уже 643 554 человека установили самозапрет через портал Госуслуг, еще 47 тысяч человек установили его в отделениях МФЦ.