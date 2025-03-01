Весна в Татарстане начнется с небольшого снега и потепления до 1 градуса ниже нуля

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Сегодня, 1 марта, в Татарстане прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, ожидается небольшой снег. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После довольно холодной ночи (до -20 градусов при прояснениях и в низких местах) в светлое время суток воздух по региону прогреется до -1, -6 градусов (в столице РТ – до -1, -3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов.