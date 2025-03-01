news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 1 марта 2025 06:30

Весна в Татарстане начнется с небольшого снега и потепления до 1 градуса ниже нуля

Читайте нас в
Телеграм
Весна в Татарстане начнется с небольшого снега и потепления до 1 градуса ниже нуля
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 1 марта, в Татарстане прогнозируется повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, ожидается небольшой снег. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 4 до 9 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После довольно холодной ночи (до -20 градусов при прояснениях и в низких местах) в светлое время суток воздух по региону прогреется до -1, -6 градусов (в столице РТ – до -1, -3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов.

читайте также
Весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов
Весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #потепление
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

Изъятие бесхозных дач, ИЖС с эскроу и спецсчета для иноагентов: новые законы с марта

28 февраля 2025