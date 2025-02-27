Весна в Татарстане начнется с перепадов температур более чем на 20 градусов

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В конце февраля – начале марта погоду в Татарстане будет определять антициклон, ожидаются температурные качели с перепадами более чем на 20 градусов. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Существенных осадков в этот период на территории республики не ожидается. В ночные и утренние часы пятницы, 28 февраля, и субботы, 1 марта, температура воздуха будет составлять от -10 до -15 градусов (при прояснениях – до -24 градусов), в дневные – от -2 до -8 градусов.

В воскресенье, 2 марта, температурный фон в регионе немного поднимется: ночью и утром ожидается от -8 до -13 градусов (при прояснениях – до -19), днем – от -1 до -6 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 3 и 4 марта, в Татарстане начнется перестройка атмосферных процессов. На смену антициклональной погоде придут циклоны из Северной Атлантики с осадками различной интенсивности, метелями и порывистым ветром. В темное время суток температура воздуха составит от -7 до -12 градусов (3 марта при прояснениях – до -16), в светлое – от -1 до -6 градусов.