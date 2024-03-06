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Весенние сельскохозяйственные ярмарки откроются в Казани 16 марта
В Казани 16 марта откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки. Их работа продлится до 28 апреля. Торговля будет вестись по субботам с 6.00 до 13.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«На 15 площадках города продукцию по социально ориентированным ценам представят фермеры и организации агропромышленного комплекса Татарстана», – говорится в сообщении.
Так, в Авиастроительном районе ярмарки пройдут по ул. Ленинградская, 27 и ул. Дементьева, 7. В Вахитовском районе площадки находятся по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.
В Кировском районе торговля развернется по ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12 и ул. Батыршина, 20. Жители Ново-Савиновского района смогут купить фермерскую продукцию по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Х. Ямашева, 71а.
Для жителей Приволжского района будут открыты торговые площадки по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72. В Советском районе ярмарки будут проходить по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.
В микрорайоне «Салават Купере» ярмарочная площадка будет организована на парковке торгового центра, расположенного в поселке Осиново по ул. Садовая, 9.
Площадка по ул. Беломорской будет работать по воскресеньям, поскольку на этой территории расположен рынок, где в последний день недели также реализуют сельхозпродукцию.
Ранее в администрации Кировского и Московского районов заявили, что на время ярмарок для парковки и проезда закроют площадку у ТЦ «Ягодная слобода».
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