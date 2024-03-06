В Кировском районе Казани до 29 апреля закроют парковку у ТЦ, где проведут сельхозярмарки

В Казани с 16 марта по 29 апреля перекроют площадку у торгового центра «Ягодная слобода». В этот период здесь будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

На территории районов торговые площадки каждую субботу будут открываться по ул.Краснококшайской, 150/2, ул.Революционной, 12, ул.Батыршина, 20 и ул.Садовой, 9. Время работы — с 6 утра до полудня.

В администрации уточнили, что рядом с торговым центром (первый адрес) на время ярмарок запретят проезд и парковку машин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани с 16 марта планируют запустить весенние сельскохозяйственные ярмарки.