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В Кировском районе Казани до 29 апреля закроют парковку у ТЦ, где проведут сельхозярмарки
В Казани с 16 марта по 29 апреля перекроют площадку у торгового центра «Ягодная слобода». В этот период здесь будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.
На территории районов торговые площадки каждую субботу будут открываться по ул.Краснококшайской, 150/2, ул.Революционной, 12, ул.Батыршина, 20 и ул.Садовой, 9. Время работы — с 6 утра до полудня.
В администрации уточнили, что рядом с торговым центром (первый адрес) на время ярмарок запретят проезд и парковку машин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани с 16 марта планируют запустить весенние сельскохозяйственные ярмарки.
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