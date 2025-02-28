В Гидрометцентре РТ рассказали о весеннем половодье в республике

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В весеннее половодье в Татарстане от 70 до 80% ежегодного стока в реки наблюдается, как правило, в третьей декаде марта – первой декаде апреля. Об этом «Татаринформу» сообщили в Гидрометцентре РТ.

«Весеннее половодье - многофакторный процесс, зависящий от запасов воды в снежном покрове накопленных к началу весны, глубины промерзания почвы и погодных условий в период снеготаяния. За счет фазы весеннего половодья происходит ежегодное наполнение Нижнекамского и Куйбышевского водохранилищ», – рассказал начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Пока на реках и водохранилищах Татарстана сохраняется ледяной покров, толщина которого на начало третьей декады февраля составляла на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах от 20 до 40 см, на реках с устойчивым ледоставом – от 11-19 см до 42 см, что меньше прошлогодних значений на 2-30 см.

«На реках республики сохраняется режим зимней межени с характерным для этого времени уровенным и стоковым режимами. В ближайшие дни развития весенних процессов на реках республики не ожидается. На Куйбышевском водохранилище наблюдается относительная стабилизация горизонта воды», – пояснил Гоголь.

Уровень воды Куйбышевского водохранилища у Верхнего Услона 24 февраля составил 50,46 метра БС, что выше среднемноголетнего значения на 83 см, ниже НПУ на 254 см, ниже прошлогоднего уровня на 44 см. Уровень воды Нижнекамского водохранилища у Набережных Челнов 24 февраля составил 63,46 метра БС, что выше прошлогоднего показателя на 22 см и выше среднемноголетнего значений на 86 см.

Подробнее о половодье и погоде весной читайте в материале «Татар-информа».