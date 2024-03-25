«Весь в крови, на голове большая рана»: суд выслушал супругу убитого Мамшовскими

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошел процесс по делу участника ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска и «держателя общака» Юрия Николаева. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, покушениях на кражи в особо крупном размере и в групповом убийстве.

Сегодня на заседании присутствовала вдова покойного директора службы безопасности предприятия Рахманова, которого, по версии следователей, убили по приказу Юрия Николаева.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отметим, что в группировке Николаев участвовал в передвижении денег по «общаку» и управлял «молодняком». По версии следствия, с помощью юных участников группировки он насмерть забил главу службы безопасности «Нижнекамскнефтехима».

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по версии следствия, Юрий Николаев вместе с лидером «Мамшовских» несколько раз поручал младшим участникам группировки организовывать набеги на «Нижнекамскнефтехим» ради каучука и других реагентов. Но каждый раз их останавливала служба безопасности. Таким образом, сотрудники службы безопасности предотвратили шесть похищений различных реагентов в период с 2000 по 2008 годы на сумму более двух миллионов рублей.

В 2004 году Юрий Николаев и Мамшов дали указание младшим участникам группировки подготовить нападение на Рахманова. Его должны были избить, чтобы в будущем он не мешал совершать преступления. В итоге участники группировки проследили за мужчиной после работы и избили его около дома. 19 августа 2004 года Рахманов скончался от кровоизлияния в результате десяти ударов деревянной битой по голове и телу, а также десяти таких же ударов деревянной палкой.

Вдова начальника службы безопасности «Нижнекамскнефтехима» присутствовала сегодня на заседании в качестве свидетеля. Позднее, в конце процесса, она откажется от участия по причине того, что воспоминания о произошедших событиях приносят ей почти физическую боль.

Женщина рассказала, что в день гибели супруга находилась дома.

«Он закрыл дверь в квартиру, забрав с собой ключи, и пошел к автомобилю, припаркованному недалеко от дома. На него напали на углу дома, когда он уже возвращался. Я услышала, как он звал меня и потом услышала стоны, но не могла ничего разглядеть из-за деревьев», – рассказала вдова покойного директора службы безопасности предприятия Рахманова.

Неизвестные накинулись мужчину со спины, нанося удары битой и палкой. Супруга Рахманова не могла выйти из квартиры, а также разглядеть то, что происходит на улице. Не имея возможности помочь супругу, женщина позвонила родственникам и ждала их приезда.

«Когда квартиру все-таки открыли, я выбежала на улицу и увидела его уже в карете скорой помощи. Он был весь в крови, на голове большая открытая рана. Он мучился от боли, кричал и бил ногами двери скорой помощи», – поделилась женщина. Рахманова сопровождала мужа до самой больницы.

Спустя пять дней после избиения директор службы безопасности «Нижнекамскнефтехима» Рахманов скончался.

После смерти супруга состояние Рахмановой стало значительно ухудшаться. В 2010 году из-за проблем с сердцем женщина получила вторую группу инвалидности. Находясь в зале суда, женщина выпила пару таблеток – отвечать на вопросы ей было крайне тяжело.

«С того дня я постоянно езжу по больницам. Не могу нормально работать, из-за необходимости периодически приходится брать больничные, постоянно на таблетках», – рассказала пострадавшая.

Вдова покойного директора службы безопасности НКНХ запросила 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о деятельности ОПГ «Мамшовские», подробнее читайте в репортаже: «Забили битами по приказу лидера»: дело «держателя общака» ОПГ «Мамшовские» стартовало.