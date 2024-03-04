«Забили битами по приказу лидера»: дело «держателя общака» ОПГ «Мамшовские» стартовало

На скамье подсудимых Верховного суда Татарстана вновь участники ОПГ из 90-х

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Держал «Мамшовский» общак»

В Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу участника ОПГ «Мамшовские» из Нижнекамска Юрия Николаева. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, в покушениях на кражи в особо крупном размере и в групповом убийстве.

Юрий Николаев был одним из «старших» в группировке «Мамшовские», он управлял «молодняком» и участвовал в передвижении денег по «общаку» – с этих слов начал зачитывать обвинение прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Рушат Файрушин.

«С конца 1980 годов в Нижнекамске образовалась молодежная группировка, собиравшаяся по территориальному признаку исключительно для драк и вымогательства денег в отношении других группировок. Она получила название по фамилии организатора Александра Мамшова – «Мамшовские». С начала 90-х годов группировка стала устанавливать контроль за деятельностью коммерческих и иных предприятий, а также становилась «крышей» для бизнесменов Нижнекамска. Примерно в 1991 году в Нижнекамске Мамшов создал из числа наиболее приближенных к нему участников молодежной группировки «Мамшовские» организованную группу с одноименным названием, вооружил ее участников огнестрельным оружием и боеприпасами», – напомнил историю ОПГ Рушат Файрушин.

В состав «Мамшовских», по его словам, добровольно вступил Юрий Николаев. Он и еще несколько человек относились к «старшей» части ОПГ. Их приказы исполнял «молодняк». Николаев со «старшими», по версии следствия, заправлял «общаком».

Юрия Николаева обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении оружия, в покушениях на кражи в особо крупном размере и в групповом убийстве Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Подгоняли машину, сливали реагенты, потом их ловила служба безопасности «Нижнекамскнефтехима»

На целый час растянулось перечисление прокурором шести одинаковых эпизодов о покушениях на кражи. Согласно версии следствия, Юрий Николаев вместе с лидером группировки Александром Мамшовым не раз покушался на реагенты «Нижнекамскнефтехима».

Их интересовал каучук и различные составляющие нефти, которые можно было выгодно перепродать. Сам Николаев никогда в налетах не участвовал, как «старший» он был организатором. По иерархической цепочке приказ красть давал Мамшов – Николаеву, Николаев успешно передавал эту задачу либо другому старшему, либо «молодняку», но всегда помогал планировать преступление. Прокурор подчеркивал, что Мамшов давал указание набирать на «дело» людей не из группировки. Скорее всего, чтобы не привлекать внимание к другим делам банды.

Схема была проста: участники банды подкупали, угрожали или обманывали сотрудников предприятия. Готовили фальшивые накладные, в которых значилось, что реагенты необходимо перевезти с места на место, и отдавали их охране. Подгоняли машину, сливали туда необходимую жидкость, потом их ловила служба безопасности предприятия.

Следствие не ответило на вопрос, удалось ли «Мамшовским» обворовать «Нижнекамскнефтехим». В деле фигурируют лишь шесть неудавшихся краж, совершенных с 2000 по 2008 год, с ущербом в 2 млн рублей.

В состав «Мамшовских», по словам Рушата Файрушина, добровольно вступил Юрий Николаев Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Главу службы безопасности забили битой»

После неудавшихся попыток кражи компонентов нефти в 2000 и 2004 годах группировка «Мамшовских» затаила обиду на главу службы безопасности предприятия. Он ломал планы группировки наживаться на предприятии и делать легкие деньги и не раз срывал планы бандитов.

По версии следствия, Николаев и Мамшов дали указание младшим участникам группировки подготовить нападение на главу СБ. Его должны были избить так, чтобы в будущем он им не мешал. Один из «старших» «Мамшовских» разговорил работника предприятия и, не посвящая в свои планы, попросил его показать, какая машина принадлежит главе службы безопасности. Тот показал.

Участники группировки проследили за главой СБ после работы и напали на него возле дома. 19 августа 2004 года начальник службы безопасности «Нижнекамскнефтехима» скончался от кровоизлияния, получив по десять ударов по голове и по телу деревянной битой и еще столько же деревянной палкой.

Для Николаева это было не впервые – он делал все, что говорил ему глава группировки. По версии следствия, в 2002 году приближенные к банде Остроумов и Безяев поссорились из-за распределения доходов от хищения компонентов нефти с «Нижнекамскнефтехима».

Тогда лидер группировки отлучил Безяева «от дел». Затаив обиду, Безяев через какое-то время избил Остроумова, после чего, по версии следствия, Мамшов приказал убить его. Для этого Юрий Николаев нанял «молодого» Сорокина за 150 тысяч рублей. Вместе с деньгами он дал ему пистолет и патроны к нему, чуть позже Сорокин купил второй пистолет и отправился следить за Безяевым.

Сорокин подобрал время и напал на Безяева около его дома. Он выстрелил из двух пистолетов, ранив мужчину в живот, плечо и повредив вену. Безяев скончался в больнице. К слову, обвинение Николаева в незаконном хранении оружия связано именно с этим эпизодом – передачей пистолета Сорокину. Кроме этого, Николаев прятал в тайнике группировки детонаторы, пистолеты и патроны.

А 1 апреля 2009 года Остроумов, из-за которого было совершено убийство Безяева, выдал следствию тайник с оружием. Как только Рушат Файрушин закончил читать обвинение, подсудимый сообщил суду, что обвинение ему понятно и он полностью признает вину.