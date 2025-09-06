«Весь район гордится тобой»: новошешминец награжден орденом Мужества

Житель села Слобода Архангельская Новошешминского района РТ Алексей Лазарев удостоен ордена Мужества. Государственную награду он получил за героизм, проявленный при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

Во время выполнения задачи Алексей получил тяжелое ранение и лишился обеих ног. Но его мужество и стойкость стали примером силы духа для сослуживцев и земляков. Сейчас он проходит курс реабилитации в одном из московских госпиталей.

Для своей семьи Алексей – опора и герой. В этом году в семье Лазаревых произошло радостное событие: у Алексея и его супруги Кристины родилась дочь Маргарита. Вместе с ней ждет возвращения отца старший сын Егор, а рядом всегда – верная жена.

Сегодня жители района гордятся своим земляком. Его подвиг и стойкость вызывают глубокое уважение и благодарность. Алексей Лазарев получает самые теплые пожелания скорейшего восстановления и возвращения домой – к близким, которые ждут его с любовью и надеждой.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.