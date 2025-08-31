Практика в храме и изучение ислама: казанский батюшка рассказал, как стать священником

С чего начинается день будущих священников? Чем обучение в духовной семинарии отличается от светского? Как проходят практику семинаристы? На эти и многие другие вопросы «Татар-информу» ответил иерей Александр Ермолин.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что символизирует православный крест. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, как стать священником.

«Казанская духовная школа была открыта еще в 1723 году, ее история очень богата»

В первую очередь священство – это призвание. Будущий священник должен осознать, что он должен служить Церкви, быть верующим человеком, жить церковной жизнью, получить благословение на приходе у своего духовника и после этого уже поступать в семинарию, чтобы получить соответствующее образование. Сегодня мы поговорим о том, как проходит обучение в этом учебном заведении.

День семинаристов начинается с чтения утренних молитв. Для этого они собираются в Малом актовом зале. Здесь стоит аналой, иконы. День тоже завершается здесь, за чтением вечерних молитв. Это обязательная часть распорядка дня в семинарии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рядом расположена небольшая историческая экспозиция, ее часто показывают гостям: здесь собрана историческая литература, в том числе об истории Казанской духовной академии, представлены книги, которые в ней издавались. Казанская духовная школа была открыта еще в 1723 году, поэтому история ее очень богата.

«Храм – это первое и самое главное место для обучающихся. Мы даже называем его «аудитория номер один»

Самое главное для будущего священнослужителя – это его опыт участия в богослужении и в целом его молитвенный опыт. Поэтому при духовной семинарии есть храм, освященный в честь Иоанна Кронштадтского. Это первое и самое главное место для обучающихся, мы даже называем его «аудитория номер один».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь совершаются богослужения, есть свой приход. Здесь семинаристы молятся, проходят богослужебную практику, учатся читать, петь – они еще не совершают богослужений, потому что еще не имеют священного сана, но то, что они могут делать, обязательно делают. Кстати, вся храмовая уборка тоже относится к моменту обучения. Это очень полезно и очень здорово.

В семинарии изучают самые разнообразные дисциплины. Есть общеобразовательные, которые необходимы при получении любого гуманитарного образования, есть дисциплины специальные: богословские, догматические, исторические, литургические и так далее.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Книгохранилище духовной семинарии хранит в себе историю многих столетий еще со времен духовной академии. Здесь есть книги на самых разных языках: киргизском, монгольском, калмыцком и многих других – это напоминание о том, что духовная академия была очень открыта к миссионерскому служению. То, что мы сейчас видим, лишь малая часть того многообразия, которое сохранилось с дореволюционных времен.

В этой библиотеке хранится 11 тысяч экземпляров книг, в целом собрание духовной школы составляет порядка 60 тысяч книг. Самая старая из них датируется XVII веком.

«У нас есть кафедра исламоведения. Также здесь изучают арабский и другие языки»

Семинаристы изучают и другие религии – у нас есть кафедра исламоведения, также здесь изучают арабский и другие языки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Семинария сочетается в себе традиции, богослужение и все современные технические возможности, которые пригодятся в служении будущим пастырям. В аудиториях есть интерактивные доски, проекторы, компьютеры – все это нужно, чтобы свободно общаться с современным человеком.

Обучение содержит традиционные элементы светского образования: лекции, самостоятельную работу, семинары и так далее. Но важная особенность, которая отличает обучение здесь: занятия начинаются с молитвы. В целом основной акцент сделан на богослужении, на том, чтобы человек жил в ритме с Церковью. Мы в первую очередь готовим будущих священнослужителей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В семинарии есть спортивный зал – здесь студенты занимаются самыми разными видами спорта: баскетболом, теннисом и так далее. Вообще физическое воспитание имеет достаточно большое значение для подготовки будущих пастырей. Спорт помогает человеку поддерживать здоровье, и когда ему предстоят большие нагрузки, как физические, так и моральные, всегда очень хорошо отвлечься на спорт – настроение улучшается. «В здоровом теле – здоровый дух» – это абсолютно православная мысль.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жить в семинарии обучающимся обязательно. Здесь есть мужское и женское общежития. Они находятся в разных зданиях.

Питаются они в трапезной, питание четырехразовое. Важно, что еда готовится при строгом соблюдении православных традиций. Все посты и праздники учитываются при составлении меню. Студенты должны соответствовать ритму церковной жизни, поэтому они все вместе держат пост. Конечно, в индивидуальном порядке делаются исключения для тех, кто не может строго соблюдать пост по состоянию здоровья.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без образования стать священником не получится – в Русской православной церкви это не допускается»

Главная задача семинарии – подготовка будущих священников, поэтому понятно, что главное отделение – пастырское. Здесь мы готовим молодых людей к служению в священном сане. Помимо этого, у нас есть регентское отделение – здесь мы готовим певчих церковных хоров. Традиционно учатся здесь только девушки. Также есть отделение дополнительного образования, где обучаются церковные специалисты: помощники по миссионерской работе, по катехизации и так далее. Обучение проходит в формате вечерних курсов – студенты живут дома и приходят только на пары. Семинария – это целый комплекс учебных программ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Без образования стать священником не получится, в Русской православной церкви это не допускается. В 90-е годы таких строгих требований не было, и многие сначала рукополагались и потом уже заочно учились. Но сейчас, когда у нас намного больше возможностей, от священника требуют, чтобы он был грамотным, чтобы мог отвечать на самые разные вопросы.

После окончания семинарии студент получит диплом, где будет написано: «Бакалавр Богословия», «Магистр Богословия» и так далее. Но этот документ не делает его автоматически священником. Во-первых, для рукоположения он должен соответствовать нравственным критериям – это всегда проговаривается на вступительных экзаменах. Кандидат должен определиться со своим семейным положением: он либо должен вступить в брак, либо совершить монашеский постриг. Если он решил жениться, то брак у него должен быть первым и единственным, также существуют определенные требования к его супруге. Только потом совершается рукоположение.

Ректор Казанской православной духовной семинарии иерей Никита Кузнецов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Внешне образовательный процесс такой же, как и во всех остальных вузах»

Поговорили мы также и с ректором Казанской православной духовной семинарии иереем Никитой Кузнецовым. Он добавил, что процесс обучения здесь тесно связан с духовным развитием и молитвой, с участием в богослужениях, в Таинствах Церкви – это самое главное отличие семинарии от светского учебного заведения.

«Внешне образовательный процесс такой же, как и во всех остальных вузах. У нас строго регламентированная форма, ребята носят у нас кители – это такой пиджак с воротником-стоечкой. Девушки тоже имеют свою форму одежды», – отметил отец Никита.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом году уже набрали студентов-первокурсников. На очной форме будут обучаться порядка 45 человек. Также набрали 27 человек на бакалавриат заочной формы обучения.

«Для студентов очной формы обучение, проживание, форменная одежда и питание – бесплатные, за счет церковных средств», – добавил иерей.

Фото: © сайт Казанской православной духовной академии

«Также есть курсы повышения квалификации для духовенства»

В 2023 году семинария прошла процедуру государственной аккредитации. Таким образом, уже два года студентам, окончившим бакалавриат и магистратуру по направлению «теология», выдают дипломы государственного образца.

«Также у нас есть курсы повышения квалификации для духовенства. У нас есть норма – раз в пять лет каждый священник должен повышать свою квалификацию», – рассказал отец Никита.

Возраст семинаристов очной формы от 18 до 22 лет. Среди заочников встречаются студенты с богатым жизненным опытом возрастом от 50 лет и старше.

«Был у нас выпускник магистратуры, ему тогда было уже за шестьдесят. Он успешно освоил программу и был одним из лучших студентов. Учиться никогда не поздно – учиться, наоборот, нужно на протяжении всей своей жизни. Этот процесс не должен останавливаться», – отметил ректор семинарии.

***

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

