«Верю, что вернутся с победой»: два сына нурлатчанки служат в зоне СВО

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Два сына Суфии Мухаметовой из Средних Челнов Нурлатского района Татарстана — Альберт и Ренат — участвуют в специальной военной операции. Сельчанка вместе с мужем вырастила троих сыновей.

Старшему, Ренату, 49 лет, близнецам Альберту и Айрату — по 45. Все трое сыновей, проходя срочную службу, участвовали в боевых действиях в Чечне. Суфия Галиулловна переживала за каждого из них, с нетерпением ждала их возвращения. Сегодня она вновь живет похожими переживаниями — Альберт и Ренат участвуют в спецоперации.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«Уже два года будет, как Альберт ушел по мобилизации. Он, получив повестку, не раздумывая, решил идти. Я тяжело переживала, долгое время не могла найти себе места. Потом успокоилась. Ведь, как говорится, беда беду накликает. Слезами ничего не изменишь. У Всевышнего просила терпения, — рассказала мать бойцов. — А мой старший сын Ренат всего месяц назад сам подписал контракт. Сначала ничего не говорил, лишь перед отъездом сказал, что поедет к Альберту. Душа разрывалась, говорю ему, мол, волновалась только за одного, теперь за обоих. Но он принял решение, и мне оставалось только принять его».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Сейчас Альберт и Ренат Мухаметовы служат в одной части. Как оказалось, недалеко друг от друга, часто видятся. Альберт — командир батальона, под его началом служат многие бойцы из Нурлатского района. Все отмечают его организаторские способности, умение руководить и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Он всегда на связи с земляками и волонтерами.

Суфия Галиулловна недавно перенесла тяжелую болезнь, поэтому сыновья при каждой возможности звонят матери, стараясь не волновать ее, не рассказывают о ситуации на передовой.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

«О том, что Альберт — командир батальона, я узнала только из газеты „Дружба“. У него позывной Артист, [потому что], когда жили в Киргизии, он ходил в музыкальную школу. Любит сцену, играет на гитаре, песни пишет. О нем слышу только хорошие вести, поэтому душа спокойна», — заметила Суфия Мухаметова.

На днях Суфия апа получила еще одну приятную весть с фронта: командир войсковой части, где служит ее сын, прислал ей благодарственное письмо. Оно содержит следующую фразу: «Ваши сыновья — лейтенант Альберт Шафигуллович и рядовой Ренат Шафигуллович являются примером для сослуживцев и уже вписали немало ярких строк в славную историю борьбы нашей страны с националистами, уничтожающими ни в чем не повинных русских людей на освобожденных территориях. Спасибо за воспитание таких сыновей».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Благодарственное письмо с наградами от себя лично Суфие Мухаметовой глава района Дамир Ишкинеев передал сам. А руководитель Нурлатского отделения общественной организации «Боевое братство» Зиннур Мутагиров вручил ей медаль «За содействие СВО».

«Знаю ваших сыновей, они достойные люди, хорошие воины, настоящие патриоты своей страны. С Альбертом встречались и здесь, и на фронте. Спасибо вам за воспитание таких сыновей. Мы, нурлатцы, по-настоящему гордимся ими», — сказал Дамир Ишкинеев.

И хотя сердце матери наполнено тревогой за сыновей, Суфия Галиулловна не теряет бодрости духа, она и гостей встретила в хорошем настроении. «Каждый раз, когда открывается дверь, кажется, что вернулись сыновья. Что поделаешь, видимо, на роду мне написано жить в ожидании. Верю, мои сыновья домой вернутся с победой», — сказала она на прощание.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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