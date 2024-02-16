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Верховный суд Татарстана вынес приговор бугульминцам, которые выбросили знакомого из окна
Верховный суд РТ вынес приговор по делу в отношении двоих жителей Бугульмы. Они признаны виновными в групповом убийстве, а второй соучастник еще и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что по версии следствия, в мае 2022 года в Бугульме Сергей Абашин, Сергей Севастьянов и еще несколько человек распивали спиртные напитки. В какой-то момент у Абашина и Севастьянова возник конфликт с неким Новоселовым, его обвинили в краже продуктов. Тогда, напившиеся мужчины решили убить Новоселова.
Сначала они договорились забить мужчину руками и ногами, но потом в дело пошли подручные предметы. Жертва в этот момент, будучи также пьяной, сидела в беспомощном состоянии в кресле. Первым к Новоселову подошел Севастьянов и ударил в грудь, потом он схватился за скалку и продолжил избивать жертву по голове и груди, а после схватил его за ноги, стянул с кресла и продолжил избивать. Новоселов смог встать и побежал в сторону выхода из квартиры, тогда в дело вступил Абашин, он догнал жертву и заволок обратно в квартиру.
В квартире Абашин начал прыгать ногами на лежащем Новоселове, а именно на его животе и груди. Потом он начал избивать жертву все той же скалкой по голове и груди. После этого Новоселова посадили в кресло и продолжили избивать, но теперь уже били еще и по ногам, чтобы не смог сбежать. Труп Новоселова тезки скинули с окна второго этажа.
Кроме того, в марте 2022 года Абашин во время ссоры избил ранее знакомого мужчину в подъезде дома в Казани.
Сегодня суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил приговорил младшего соучастника к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, его подельника – к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.
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