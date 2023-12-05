В Верховном суде РТ двух бугульминцев судят за то, что забили до смерти знакомого скалкой

Сегодня в Верховном суде Казани стартовало первое открытое заседание по делу бугульминцев Сергея Абашина и Сергея Севастьянова.

«Обоих обвиняют в убийстве лица находящегося в беспомощном состоянии группой лиц. Помимо этого Сергей Абашин обвиняется в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Верховного суда РТ.

По версии следствия, в мае этого года в Бугульме Абашин, Севастьянов и еще несколько человек распивали спиртные напитки. В какой-то момент у Абашина и Севастьянова возник конфликт с неким Новоселовым, его обвинили в краже продуктов. Тогда, напившиеся мужчины решили убить Новоселова.

Сначала они договорились забить мужчину руками и ногами, но потом в дело пошли подручные предметы. Жертва в этот момент, будучи также пьяной, сидела в беспомощном состоянии в кресле. Первым к Новоселову подошел Севастьянов и ударил в грудь, потом он схватился за скалку и продолжил избивать жертву по голове и груди, а после схватил его за ноги, стянул с кресла и продолжил избивать. Новоселов смог встать и побежал в сторону выхода из квартиры, тогда в дело вступил Абашин, он догнал жертву и заволок обратно в квартиру.

В квартире Абашин начал прыгать ногами на лежащем Новоселове, а именно на его животе и груди. Потом он начал избивать жертву все той же скалкой по голове и груди. После этого Новоселова посадили в кресло и продолжили избивать, но теперь уже били еще и по ногам, чтобы не смог сбежать. Труп Новоселова тезки скинули с окна второго этажа.

Помимо этого эпизода, Сергея Абашина обвиняют в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести, на лестничной площадке того же дома, в тот же день он поссорился с другим мужчиной – Горловым. Сначала он ударил его по голове, а когда мужчина упал начал избивать ногами. Он нанес Горлову не менее 8 ударов ногой по голове 2 удара пришлось в спину и еще один в шею.