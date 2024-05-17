Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Верховный суд Татарстана снизил срок экс-замглавы МЧС Татарстана Степущенко
Верховный суд Татарстана изменил приговор бывшему заместителю главы МЧС РТ Олегу Степущенко. Ему снизили наказание на пять месяцев. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в прес-сслужбе суда.
В результате в колонии общего режима Олег Степущенко пробует четыре года и один месяц.
Напомним, в декабре прошлого года в Советском суде Казани вынесли приговор замглаве МЧС Татарстана Олегу Степущенко и предпринимателю Константину Кабальнову по делу о мошенничестве с установкой сирен.
Степущенко суд освободил от наказания по двум статьям в связи с истечением срока давности. А именно по эпизоду с превышением полномочий, повлекшим тяжелые последствия, и по эпизоду с воспрепятствованием предпринимательской деятельности.
Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. По сумме сложения наказаний Степущенко приговорили к 4,5 года колонии общего режима. После вынесения приговора адвокаты Степущенко обжаловали решение.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников