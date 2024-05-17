Верховный суд Татарстана снизил срок экс-замглавы МЧС Татарстана Степущенко

Верховный суд Татарстана изменил приговор бывшему заместителю главы МЧС РТ Олегу Степущенко. Ему снизили наказание на пять месяцев. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в прес-сслужбе суда.

В результате в колонии общего режима Олег Степущенко пробует четыре года и один месяц.

Напомним, в декабре прошлого года в Советском суде Казани вынесли приговор замглаве МЧС Татарстана Олегу Степущенко и предпринимателю Константину Кабальнову по делу о мошенничестве с установкой сирен.

Степущенко суд освободил от наказания по двум статьям в связи с истечением срока давности. А именно по эпизоду с превышением полномочий, повлекшим тяжелые последствия, и по эпизоду с воспрепятствованием предпринимательской деятельности.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. По сумме сложения наказаний Степущенко приговорили к 4,5 года колонии общего режима. После вынесения приговора адвокаты Степущенко обжаловали решение.