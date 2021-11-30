Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО главу ФСС по РТ

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрел аппеляцию по продлению меры пресечения главе фонда социального страхования Павлу Лоханову. Сторона защиты просила изменить содержание под стражей на домашний арест.

Напомним, что осенью прошлого года Фонд заключил с компанией «РСМ-Мед» контракт на поставку спецсредств для инвалидов. Сумма закупки составила порядка 56 миллионов рублей. Позже сотрудники Фонда выявили нарушения условий контракта со стороны «РСМ-Мед». Они подали на компанию иск, чтобы взыскать неустойку.

В августе этого года руководство компании встретилось с главой ФСС. Лоханов предложил им посодействовать, чтобы снизить размер неустойки, правда за вознаграждение в 4 млн рублей.

Главу ФСС задержали во время передачи части обещанных денег.

Ранее мужчина категорически отрицал свою вину, однако на прошлом заседании по продлению ареста обвиняемый неожиданно сменил позицию и заявил, что признает свою причастность.

Сегодня адвокат Павел Мазуренко в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил, что его подзащитный частично признает вину, но не согласен с инкриминируемой статьей. Он просит переквалифицировать преступление со взятки на покушение на мошенничество.

Рассмотрев ходатайство защиты об изменении меры пресечения, суд решил оставить его без удовлетворения.

«Чуда не произошло. Мы надеялись, что ему изменят меру пресечения, все основания для этого есть. Прекрасная характеристика, 21 год госслужбы, множество поощрений и наград. У него пятеро детей, родители - инвалиды. Да и предъявлен ему всего один эпизод. Будем обжаловать решение суда», — заявил Мазуренко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Приволжский районный суд Казани арестовал главу Фонда социального страхования республики по делу о взятке.