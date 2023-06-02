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Верховный суд сократил срок экс-следователю по делу о краже сейфа из Следкома РТ
Верховный суд РТ сегодня рассмотрел апелляцию на приговор экс-следователя Марата Шакирова, который организовал кражу сейфа с 15 миллионами из здания Следкома РТ.
«Марат Шакиров просил вернуть ему специальное звание "подполковника юстиции". Верховный суд Татарстана сократил ему срок наказания на полгода – до 6 лет колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.
Напомним, несколько месяцев назад Вахитовский суд Казани огласил приговор организатору кражи сейфа с 15 миллионами рублей из здания Следственного комитета РТ. Им оказался теперь уже бывший следователь-криминалист СУ СКР по РТ, экс-подполковник юстиции 37-летний Марат Шакиров.
По версии следствия, он разработал план ограбления и нашел исполнителей. Помимо кражи в особо крупном размере, Шакирова обвиняли в двух эпизодах пособничества в подделке паспортов для их незаконного использования.
«Путем частичного сложения назначить Шакирову окончательное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, с лишением специального звания “подполковник юстиции”», – заключил тогда судья.
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