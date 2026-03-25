Происшествия 25 марта 2026 19:15

Верховный суд смягчил приговор экс-главе Росреестра Татарстана

Верховный суд Татарстана смягчил приговор экс-главе Управления Росреестра по РТ Аде Зайдуллиной, сообщили в пресс-службе ВС РТ.

Ранее «Татар-информ» писал, что Зайдуллина участвовала в изготовлении фиктивных договоров на передачу муниципальных земельных участков в бессрочное пользование. При этом, в схеме были замешаны еще несколько человек, выполнявших различные функции – от подготовки и регистрации документов до дачи взяток.

Суд стартовал еще в начале 2021 года и лишь спустя более чем четыре года, в июне 2025, было вынесено окончательное решение. Подсудимым назначили сроки от 3,5 до 17 лет лишения свободы. Еще несколько человек получили условные наказания.

24 марта 2026 года приговор был пересмотрен. Зайдуллиной смягчили срок с 4 лет до 3 лет и 8 месяцев. Другим подсудимым срок отбывания наказания был также уменьшен на несколько месяцев.

#верховный суд рт #Управление Росреестра по РТ #антикоррупция
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

Специалисты Татарстана могут принять участие в лидерской программе Архитекторы.рф

