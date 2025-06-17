Экс-замглавы Управления Россреестра по РТ вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывшей замглавы Управления Россреестра по Республике Татарстан Аде Зайдуллиной вынес приговор Приволжский районный суд Казани. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Вердикт суда огласили также еще девяти фигурантам уголовного дела.

Ада Зайдуллина была отправлена под домашний арест еще в 2019 году. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, преступления совершались с ноября 2014 года по май 2017 года. Зайнуллина участвовала в изготовлении фиктивных договоров на передачу земельных участков в бессрочное пользование.

В схеме незаконного присвоения муниципальных земельных участков в Казани были замешаны еще несколько человек. Среди них оказались председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин, юрисконсульт БТИ Мария Чинахова, участник ОПГ «Казаевские» Сергей Бикбулатов и Михаил Мартыненко.

Они, по версии следствия, разработали схему незаконного оформления муниципальных земель: Акчурин занимался подготовкой поддельных документов, Мартыненко давал взятки Марии Чинаховой за регистрацию этих документов в БТИ.

В феврале 2019 года Артура Акчурина и его сообщников задержали. Тогда он признался, что ему помогала Ада Зайдуллина. После этого ее задержали.

Суд стартовал в начале 2021 года и лишь спустя более чем четыре года было вынесено окончательное решение. Аду Зайдуллину признали виновной в нескольких эпизодах мошенничества и покушениях на мошенничество. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Артуру Акчурину назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Михаилу Мартыненко — 4 года и 6 месяцев колонии условно. Бывшей помощнице Зайдуллиной Светлане Рахматуллиной — 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания.

Условные наказания получили также бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова, Мария Чинахова и Лариса Васильева, ставшая фигуранткой дела.

Еще один подсудимый — Сергей Бикбулатов — уже отбывает наказание. В 2018 году Верховный суд Республики Татарстан приговорил его к 17 годам лишения свободы за вымогательство и убийство в составе ОПГ «Казаевские».