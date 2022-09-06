Верховный суд РТ запретил Галявову пользоваться телефоном

фото: Елена Саляхова

Бывший глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов через суд пытался добиться разрешения пользоваться телефоном. Соответствующее ходатайство рассматривал Верховный суд Татарстана.

Напомним, что Галявов стал фигурантом дела о мошенничестве на 12 млн рублей. На время следствия Советский райсуд Казани оставил его под запретом определенных действий. В частности ему запретили пользоваться телефоном, однако такое решение суда Галявова не устроило, он подал в Верховный суд РТ апелляционную жалобу.

«Мой доверитель является одним из руководителей в сфере ЖКХ. Он не может осуществлять свои обязанности. Считаем, что телефонные разговоры нисколько не повредят расследованию дела. Тем более, что к апелляционной жалобе приложено коллективное письмо от сотрудников, которые просят разрешить вести переговоры со своим руководством», – обратился к суду адвокат Галявова.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сам фигурант дела сегодня в суд не явился. Процесс рассмотрели без него. Прокуратура настояла на том, что решение Советского суда обоснованно, разрешать пользоваться телефоном Галявову нельзя.

Верховный суд РТ принял решение за несколько минут – в удовлетворении апелляционной жалобы Галявова отказать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-глава «Метроэлектротранса» попался на мошенничестве на 12 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые были выделены по нацпроекту на переобучение сотрудников предпенсионного возраста. Свою вину Галявов признал.