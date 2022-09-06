Верховный суд РТ запретил Галявову пользоваться телефоном
Бывший глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов через суд пытался добиться разрешения пользоваться телефоном. Соответствующее ходатайство рассматривал Верховный суд Татарстана.
Напомним, что Галявов стал фигурантом дела о мошенничестве на 12 млн рублей. На время следствия Советский райсуд Казани оставил его под запретом определенных действий. В частности ему запретили пользоваться телефоном, однако такое решение суда Галявова не устроило, он подал в Верховный суд РТ апелляционную жалобу.
«Мой доверитель является одним из руководителей в сфере ЖКХ. Он не может осуществлять свои обязанности. Считаем, что телефонные разговоры нисколько не повредят расследованию дела. Тем более, что к апелляционной жалобе приложено коллективное письмо от сотрудников, которые просят разрешить вести переговоры со своим руководством», – обратился к суду адвокат Галявова.
Сам фигурант дела сегодня в суд не явился. Процесс рассмотрели без него. Прокуратура настояла на том, что решение Советского суда обоснованно, разрешать пользоваться телефоном Галявову нельзя.
Верховный суд РТ принял решение за несколько минут – в удовлетворении апелляционной жалобы Галявова отказать.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-глава «Метроэлектротранса» попался на мошенничестве на 12 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые были выделены по нацпроекту на переобучение сотрудников предпенсионного возраста. Свою вину Галявов признал.