Экс-глава «Метроэлектротранса» Галявов снова обжаловал меру пресечения

Бывший глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов обжаловал меру пресечения. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в Советском районном суде Казани.

Апелляционную жалобу будет рассматривать Верховный суд РТ. Галявов планирует оспорить запрет определенных действий, уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что экс-глава «Метроэлектротранса» стал фигурантом дела о мошенничестве на 12 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые были выделены по нацпроекту на переобучение сотрудников предпенсионного возраста.

Свою вину Галявов признал. Изначально Советский районный суд Казани отправил под домашний арест, позже меру пресечения смягчили на запрет определенных действий.