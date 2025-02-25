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Происшествия 25 февраля 2025 11:09

Верховный суд РТ вынес приговор участникам ОПГ «Тукаевские»

Верховный суд РТ вынес приговор участникам ОПГ «Тукаевские»
© Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор участникам преступной группировки «Тукаевские».

На скамье подсудимых семь человек. Их признали виновными в нескольких убийствах, похищении человека и хранении оружия. При этом фигуранты до конца настаивали на том, что уголовное дело было сфабриковано и отрицали вину.

Главному фигуранту дела и главе ОПГ – Геннадию Кирилову – назначили наказание в виде 24 лет колонии. Остальным участникам Айрату Аюпову — 19 лет, Ильнуру Киямову — 17 лет, Рустему Шарафутдинову — 15 лет, Александру Марфину — 14 лет, Айрату Абдрахманову — 12 лет, Альберту Казакову — 13 лет. Кроме того, они должны выплатить 5 млн рублей компенсации родственникам убитых.

#суд #опг тукаевский
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