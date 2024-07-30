«Действуйте по закону!»: судья обвинил защиту ОПГ «Тукаевские» в затягивании дела

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Расскажите, что было в 98-м?»

Верховный суд Татарстана выслушал свидетелей стороны защиты по делу ОПГ «Тукаевские». Допрос с самого начала пошел не по сценарию защиты – большая часть вопросов была отклонена. Судья отчитал адвокатов и обвинил их в умышленном затягивании дела.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Первый же вопрос к первому из свидетелей стороны защиты был отклонен. По причине того, что не имел отношения к обвинению. То же произошло и со следующими вопросами, кроме двух последних.

Со следующим свидетелем и вовсе вышел казус. Женщину, которой один из подсудимых – Альберт Казаков – приходится племянником, расспрашивали о событиях 26-летней давности. А именно о дне ее рождения, на котором присутствовал вышеупомянутый Казаков. Вероятно, это должно было создать ему алиби по одному из предъявляемых эпизодов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Скажите, вот вы рассказываете о своем дне рождении в 1997 году, а как вы провели свой день рождения в 98-м?» – задал вопрос судья.

Четко ответить она не смогла – деталей, как в истории с 97-м годом, в ее рассказе было гораздо меньше.

Защита приняла решение не допрашивать остальных свидетелей, поскольку вопросы, которые адвокаты собирались задавать, к обвинению не относились.

«Действуйте по закону!»

«Действуйте в соответствии с процессуальным законом. Сегодня мы работали 45 минут, внесите в протокол. Суд расценивает такие действия стороны защиты, как умышленное затягивание рассмотрения уголовного дела в суде. Где свидетели, где доказательства, сторона защиты? Я уже несколько месяцев слышу о свидетелях, явку которых обеспечат на следующем процессе. Эти свидетели не дают показания по обстоятельствам дела», – отчитал председательствующий сторону защиты.

Далее была отчаянная попытка одного из адвокатов вступить в полемику с председательствующим судьей. Не вышло. Дату следующего процесса определили на первое число следующего месяца, планируется все так же слушать свидетелей.

Напомним, что на скамье подсудимых семь человек. Еще один подсудимый не находится под стражей. Один из подсудимых, находящихся в СИЗО, на процесс прибыл в инвалидной коляске. На фото видно, как он встал, чтобы поговорить с адвокатом.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Дело сфабриковано, наверно»

Все подсудимые, по версии следствия, участники ОПГ «Тукаевские». Точнее, бригада, образованная внутри одноименной ОПГ. Образована она была Гитлером, он же – Радик Ахметшин, которого позже застрелили. На смену Гитлеру пришел Геннадий Кириллов, он сегодня тоже в числе подсудимых. Их обвиняют в нескольких убийствах и похищении человека.

На прошлых заседаниях сторона защиты утверждала, что дело сфабриковано. «Сначала мы думали, что это только месть. Месть Залялова за то, что Кириллов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли: это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который также проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», – рассказала тогда адвокат Анна Гарипова.