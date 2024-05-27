Верховный суд РТ вынес приговор сиделке, зарезавшей беспомощную бабушку

Верховный суд Татарстана поставил точку в деле Эльвиры Рахматулловой. Женщину признали виновной в убийстве заведомо беспомощного лица и краже.

«Признать виновной и назначить наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы», – сказал судья.

Напомним, в последнем слове Рахматуллова просила назначить ей максимальное наказание и не жалеть ее.

Трагедия произошла в конце мая прошлого года. Анастасия Бульхина вместе со своим мужем на сайте услуг нашли анкету Эльвиры Рахматулловой, которая согласилась присматривать за 83-летней бабушкой.

После того как семья вернулась из поездки и отправилась к бабушке, глава семейства не мог попасть в квартиру. Когда ему это удалось, он увидел ужасную картину: Рахматуллова спала, рядом с ней были окровавленные ножи, а в соседней комнате он обнаружил тещу с перерезанным горлом. Как покажет в дальнейшем экспертиза, Эльвира находилась под воздействием наркотиков. Семья сразу же вызвала скорую и полицию.

Они до последнего надеялись, что бабушка выживет, но у нее не было шансов. Рахматуллова 7 раз порезала горло пожилой женщине, перерезав трахею и яремную вену.

По версии следствия, Рахматуллова во время убийства находилась под действием наркотиков. Она осознавала что делает и желала смерти бабушке. Вооружившись кухонными ножами, она нанесла Николаевой восемь ударов в область жизненно-важных органов.

Ранее Рахматуллова не раз говорила суду, что раскаивается в убийстве и чувствует себя виноватой. Но вот по второму эпизоду, связанному с кражей, вину свою не признает. В 2007 году Рахматуллова уже была осуждена Алькеевским судом за кражу, тогда женщину приговорили к условному сроку на 2 года.