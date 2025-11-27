Верховный суд РТ вынес приговор пожилой женщине, прикурившей от Вечного огня

Верховный суд РТ вынес приговор 76-летней жительнице Казани Алевтине Пантелеевой. Ее признали виновной в реабилитации нацизма, а именно – в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

В прениях сторона обвинения запросила для нее наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 40 тысяч рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Выяснилось, что у нее имеется психическое заболевание, однако Алевтина Пантелеева признана вменяемой.

Напомним, по версии следствия, 17 августа женщина прикурила сигарету от Вечного огня в парке Урицкого, на следующий день – повторила это действие. Свои мотивы она в суде пояснять отказалась, как и ее родственники, которые отказались от комментариев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что женщина прикурила сигарету от Вечного огня в казанском парке Урицкого. Видео появилось в социальных сетях и привлекло внимание сотрудников Следственного управления по Республике Татарстан. Была организована проверка, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.