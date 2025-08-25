В Казани возбудят уголовное дело против женщины, прикурившей сигарету от Вечного огня

Женщина прикурила сигарету от Вечного огня в казанском парке Урицкого. Соответствующее видео появилось в социальных сетях и привлекло внимание сотрудников следственного управления по Республике Татарстан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.