Верховный суд РТ дал пожизненный срок казанцу, зарезавшему подругу и ее родителей

В Верховном суде РТ сегодня вынесли приговор по делу о тройном убийстве на Чуйкова в Казани. Обвиняемому Рустаму Мухамадуллину назначили пожизненный срок лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

7 января прошлого года Рустам Мухамадуллин пришел в гости к своей девушке Камиле и ее родителям. В какой-то момент между родителями девушки и молодым человеком вспыхнула ссора. Рустам схватил нож, зарезал супружескую пару, затем набросился на свою избранницу и убил ее. На телах жертв эксперты насчитали почти 30 ножевых ранений.

По версии следствия, расправившись с семьей, Рустам попытался свести счеты с жизнью. Он несколько раз ударил себя тем же ножом в живот и выпрыгнул из окна квартиры. Однако, юноша выжил. Его с травмами доставили в больницу.

Следствие уверено, что Мухамадуллин решился на такой шаг, чтобы отвести от себя подозрения.

Предположительно, причиной жестокой расправы стало то, что глава семьи был против отношений между его дочерью и молодым человеком.