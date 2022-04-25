Верховный суд РТ вынес приговор двоим жителям Азнакаево за убийство таксиста

Алина Файзрахманова

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийстве таксиста в Бугульме. На скамье подсудимых двое жителей Азнакаево – Ренат Зарипов и Эдуард Антонов (Лубчук).

Решением суда Зарипов отправится в колонию строгого режима на 23 года. Антонову назначено менее суровое наказание – за решеткой он проведет 12 лет.

По версии следствия, в декабре 2020 года молодые люди, выпив, решили поехать в Бугульму и вызвали такси. Сев в машину, приятели стали угрожать ножом водителю и потребовали, чтобы он отвез их в соседний город.

Фото: © Алина Файзрахманова

Приехав в Бугульму, таксист попытался спастись – он выскочил из машины и хотел убежать, но Зарипов догнал его и ударил ножом в спину. Ранение оказалось смертельным – водитель скончался на месте.

После этого молодые люди забрали из машины ценные вещи, магнитолу, деньги, документы таксиста и сожгли автомобиль.