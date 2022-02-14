«Он оскорблял мою маму»: житель Азнакаево рассказал, за что убил таксиста

Два приятеля из Азнакаево пытались сегодня убедить присяжных заседателей, что дело об убийстве таксиста, в котором их обвиняют, сфабриковано. Несмотря на то что сразу после задержания рассказывали полицейским, как убивали и за что. Версии обвиняемых – в репортаже ИА «Татар-информ» из зала Верховного суда.

Верховный суд РТ продолжил рассмотрение дела о громком убийстве таксиста из Азнакаево Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Он оскорблял мою маму»

«Я убил таксиста, потому что он оскорблял меня и мою маму», – именно так объяснил свой поступок во время задержания один из подсудимых Ренат Зарипов. Его показания сегодня во время процесса зачитал прокурор. Вместе с Зариповым на скамье подсудимых оказался еще один житель Азнакаево Эдуард Антонов, в прошлом мужчина носил другую фамилию – Лубчук.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 12 января в Верховном суде Татарстана стартовал процесс о громком убийстве таксиста из Азнакаево, перед судом предстали двое местных жителей – Ренат Зарипов и Эдуард Антонов. Подсудимые сразу настояли на том, чтобы процесс проходил в присутствии присяжных.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Зарипов и Антонов, выпив, решили поехать в Бугульму, для этого они вызвали такси. Приятели, угрожая ножом водителю, потребовали, чтобы он довез их до соседнего города. Приехав в конечную точку, таксист выбежал из машины, но Зарипов догнал его и ударил ножом в спину. Единственное ранение оказалось смертельным – водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

После этого приятели забрали из машины ценные вещи, магнитолу, деньги, документы таксиста и сожгли автомобиль. Зарипова с Антоновым задержали по горячим следам. Им было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном уничтожении имущества, похищении документов и разбое.

«Я убил таксиста, потому что он оскорблял меня и мою маму», – именно так объяснил свой поступок во время задержания один из подсудимых – Ренат Зарипов Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Ехали в соседний город к девушке

Зарипов и Антонов до трагедии были знакомы два года. Зарипов занимался строительством, разведен и воспитывал восьмилетнего сына. Стоит отметить, что бывшая супруга отзывается о нем положительно – назвала его примерным семьянином, уверяет, что никак не ожидала, что ее бывший муж способен на убийство. Об Антонове не известно ничего.

Из показаний Зарипова, которые сегодня зачитал прокурор, следует, что в тот день он приехал к приятелю выпить, после чего они решили поехать в Бугульму к девушке Антонова.

«Мы пили пиво, затем водку. Ее же взяли в дорогу, когда вызвали такси. Как звали водителя, я не помню. Когда мы приехали в Бугульму, я хотел снять из банкомата деньги, но забыл пароль. Затем я предложил поехать в другой банкомат, но машина сломалась. Таксист начал уже возмущаться», – рассказывал во время следствия Зарипов.

Все это время, как вспоминал подсудимый, его приятель Антонов спал на заднем сиденье. Проснулся он тогда, когда словесная перепалка переросла в драку, во время которой Зарипов схватился за нож и ударил им таксиста.

«Антонов побежал за ним, проверить, что с ним, но там уже были очевидцы, они вызвали ему скорую помощь. Мы же собрали все вещи, я кинул в машину нож, я думал, он расплавится, и подожгли машину», – добавил Зарипов.

Далеко убежать приятели не успели. Они скрылись в подъезде ближайшего дома, а когда вышли, их уже ждали полицейские.

После убийства таксиста приятели забрали из машины ценные вещи, магнитолу, деньги, документы таксиста и сожгли автомобиль

Из примерного семьянина – в агрессора

Сегодняшние показания обвиняемых сильно отличались от тех, что они давали в день задержания.

Во время процесса подсудимые сидели в разных клетках. Зарипов заметно нервничал, ходил из стороны в сторону, в то время как Антонов спокойно сидел на скамье и переговаривался с адвокатом. Выяснилось, что приятели здорово поссорились во время очной ставки – Зарипов стал угрожать Антонову и просил не давать каких-либо показаний.

«Как-то мне пришлось зайти к Зарипову, потому что на него поступили жалобы, что он себя неадекватно ведет. Якобы он все время высказывает недовольство и угрожает тем, что выйдет и разберется с другим следователем – Соколовым», – рассказывал сегодня на процессе свидетель, он же следователь, который занимался расследованием дела.

Следователя Александра Соколова сегодня тоже допросили в суде. Именно к нему у подсудимых и их защитников было больше всего вопросов – по их мнению, следователь сфальсифицировал доказательства и давил на Зарипова и Антонова, чтобы те дали признательные показания.

«Подсудимые добровольно давали показания. Никакое психологическое давление и тем более физическое давление на них никто не оказывал. Была проблема во время очной ставки, но тогда Зарипов оказывал давление на Антонова. Все допросы и очная ставка проходили в присутствии их защитников и записывались на видео», – рассказал следователь.

Так или иначе, подсудимые продолжали настаивать: дело сфабриковано, а показания из них «выбили».

«Нам говорили, мол, во всем признаешься, и тебе дадут 10 лет», – выкрикнул в суде Зарипов.

Как все было на самом деле, суду еще предстоит выяснить. Ожидается, что на следующем судебном заседании допросят других свидетелей, только после этого суд перейдет к прениям и присяжные заседатели вынесут вердикт.