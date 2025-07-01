Челнинца задержали за покушение на замкомандира добровольческого батальона «Спарта»

Жителя Набережных Челнов задержали за покушение на убийство участника добровольческого батальона «Спарта» по заданию спецслужб Украины.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о заместителе Моторолы —легендарного командира «Спарты». Выяснилось, что мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и помогал им в проведении разведывательной и диверсионной деятельности против России.

По версии следствия, 51-летний мужчина с 2022 года добровольно взял на себя обязательства оказывать помощь спецслужбам Украины. Он собирал данные о важных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ на территории Татарстана, а также участвовал в подготовке диверсионных актов.

Кроме того, мужчина установил слежку за жителем Челнов, участником боевых действий на территории ЛНР в составе добровольческого батальона «Спарта», включенного в картотеку на украинском сайте «Миротворец», в качестве лица, подлежащего устранению.

Как рассказали «Татар-информу» в УФСБ России по РТ, челнинец передавал кураторам из Киева информацию о местоположении и графиках перемещений военного, а также присылал фото его дома и автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». На данный момент оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.