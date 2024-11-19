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Верховный суд РТ вернул в горсуд иск прокурора об отставке Фаила Камаева
Верховный суд Татарстана вернул материалы по иску прокурора Тукаевского района Руслана Галиева к районному совету в городской суд Челнов.
«Татар-информ» сообщал, что прокурор Тукаевского района потребовал признать отставку экс-главы района Фаила Камаева по собственному желанию незаконной. Напомним, отставку с такой формулировкой утвердили местные депутаты в конце июня.
Прокуратура района обжаловала определение городского суда. Глава районного надзорного ведомства настаивает на формулировке «в связи с утратой доверия». Поскольку причиной его отставки стало нарушение требований антикоррупционного законодательства.
Агентство сообщало, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. Камаев был арестован, но позже вышел из СИЗО под домашний арест. Бывший чиновник заключил сделку со следствием.
За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.
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