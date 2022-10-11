Верховный суд РТ утвердил УДО экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова

Верховный суд Татарстана сегодня узаконил решение об условно-досрочном освобождении экс-капитана «Рубина» Сергея Харламова на 9 месяцев раньше окончания срока. Он отбывает наказание по делу КПК «Рост».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура выступила против УДО Сергея Харламова. Одной из причин стало то, что он не приступил к погашению причиненного ущерба на более чем 3,4 миллиона рублей.

Постановление для освобождения Харламова Верховный суд РТ направит в колонию, после чего он сможет выйти на свободу.



