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Происшествия
28 сентября 2022  11:43
Павел Климчак

Прокуратура против досрочного освобождения экс-капитана «Рубина» по делу КПК «Рост»

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Прокуратура выступила против условно-досрочного освобождения бывшего капитана «Рубина» Сергея Харламова, осужденного за мошенничество по делу КПК «Рост».

Фото: © Елена Саляхова / архив «Татар-информ»

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, ведомство внесло соответствующее представление 31 августа. Оснований для досрочного освобождения Харламова нет, цели уголовного наказания не достигнуты, так как есть дисциплинарные взыскания.

Кроме того, Харламов не приступил к погашению причиненного ущерба на более чем 3,4 миллиона рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о деле масштабной финансовой пирамиды «Рост». Сергея Харламова приговорили к двенадцати годам колонии общего режима.

#кпк рост #сергей харламов #условно-досрочное освобождение
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