Верховный суд РТ утвердил приговор «звездочнице» Finiko Лилии Нуриевой

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. Ранее Вахитовский суд Казани приговорил Нуриеву к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Лилия Нуриева – одна из ключевых фигур в деле финансовой пирамиды Finiko. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом якобы преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.

По версии следствия, Лилия Нуриева занималась продвижением проекта Finiko, в числе его лидеров был и Кирилл Доронин. Основатели финансовой пирамиды искали опытных людей для рекламы своего проекта – так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций. В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду». Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли.

Верховный суд Татарстана оставил приговор Лилии Нуриевой без изменения, решение суда вступило в законную силу.