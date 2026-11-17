Сегодня в Верховном суде Татарстана рассмотрели апелляционные жалобы на приговор бывшего депутата Казгордумы, экс-председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой. Ранее Вахитовский суд Казани признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы.

К этому сроку также добавилось еще два года от неотбытого наказания по другому уголовному делу. По версии следствия, Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж», которое специализировалось на продаже земельных участков и предоставляло гарантии подключения инженерных коммуникаций, включая водопровод, газ и электроэнергию. Однако агентство не исполнило свои обещания и покупателям земли приходилось самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций. Всего по делу проходили 136 потерпевших, общая сумма ущерба составляла около 38,3 млн рублей.

Второе дело Бильгильдеевой связано с неудавшейся взяткой. По версии следствия, жительница Казани хотела получить разрешение на продажу квартиры с долями детей, а также добиться возбуждения уголовного дела на бывшего супруга и лишения его родительских прав. Законных оснований удовлетворить ее желания не было, и женщина обратилась за помощью к Бильгильдеевой.

Через посредников Рушания Бильгильдеева якобы получила 3,9 млн рублей, которые должна была передать другим должностным лицам в качестве взятки. Тем не менее Бильгильдеева, по версии следствия, деньги присвоила. На нее возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Жалобы на приговор по этому делу подали как сторона защиты, так и сторона обвинения. Верховный суд РТ рассмотрел их и оставил наказание в виде шести лет лишения свободы без изменения. Приговор вступил в законную силу.