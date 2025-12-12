В Вахитовском суде Казани огласили приговор экс-депутату Казгордумы Бильгильдеевой

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани огласили приговор экс-депутату Казгордумы, экс-председателю регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой. Суд приговорил ее к 4 годам в исправительной колонии общего режима.

До самого конца дела Рушания не признавала вину. Уголовное дело было передано в суд еще в 2020 году, под стражу ее взяли значительно позже. В СИЗО она провела всего несколько месяцев. До этого она находилась под домашним арестом. Нахождение в СИЗО ей зачли в срок отбытия наказания из расчета день за полтора дня нахождения в СИЗО.

Ее обвиняли в 11 эпизодах мошенничества, однако до приговора из них дошли только пять. От наказания по остальным ее избавили за истечением сроков давности.

Напомним, что ранее «Татар-информ» уже рассказывал о грандиозной схеме мошенничества почти на 40 млн рублей.

По версии следствия, Бильгильдеева была учредителем агентства недвижимости «Пассаж», которое специализировалось на продаже земельных участков и предоставляло гарантии подключения инженерных коммуникаций, включая водопровод, газ и электроэнергию.

Однако покупателям земли приходилось самостоятельно оплачивать прокладку коммуникаций, так как агентство не исполнило свои обещания. Всего по делу проходят 136 потерпевших, общая сумма ущерба составляет около 38,3 млн рублей.