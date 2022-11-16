Верховный суд РТ смягчил приговор Роберту Мусину на один год

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Верховный суд Татарстана смягчил приговор экс-главе Татфондабнка Роберту Мусину. Апелляционная жалоба рассматривалась почти год, процесс должен был завершиться еще в апреле, но заседания постоянно откладывались.

Перед тем, как коллегия судей объявила об окончательном решении по делу, Мусин выступил с последнем словом.

«Все мои действия были направлены на то, чтобы спасти банк, а не на причинение ущерба. Когда я вернулся на пост главы, банк уже был в плачевном положении», – сказал в последнем слове экс-банкир.

Напомним, что Мусин проходит фигурантом по делу о превышении должностных полномочий. В сентябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани отправил экс-банкира за решетку на 12 лет. Ущерб по делу следствие оценило в 50 млрд рублей.

Решение суда было обжаловано. В прениях прокуратура просила оставить приговор без изменений, Мусин настаивал на смягчении наказания и переквалификации дела.

Также Мусин рассказал, что он якобы разработал план финансового оздоровления банка, но не успел реализовать его, так как попал под следствие.

«Еще один момент: в рамках первого эпизода связанного с выдаче кредитов группе компаний "DOMO" меня признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, после чего у банка отозвали лицензию. В качестве причины отзыва лицензии была указана задолженность группы компаний в сумме 17 млрд рублей. Однако, эта задолженность была у компании еще до начала совершения преступлений, которые мне вменяют. Я предвидел и допускал отзыв лицензии и последующее банкротство. Я пытался добиться санации банка, а не отзыва его лицензии», – уверял суд Роберт Мусин.

Тем не менее, следствие уверено, что глава ТФБ намеренно выдавал незаконные кредиты, что привело к краху банка.

Выслушав доводы сторон, коллегия Верховного суда РТ решила смягчить приговор Роберту Мусину на один год. Вместо 12 лет за решеткой он проведет 11.