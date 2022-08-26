Верховный суд РТ смягчил приговор экс-главе ФСС Лоханову

Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор экс-главе ФСС по РТ Павлу Лоханову. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Переквалифицировать дело на мошенничество суд не стал, лишь смягчил приговор на один год. В результате Лоханов проведет в колонии строгого режима восемь лет вместо девяти.

«Помимо этого, суд смягчил приговор по дополнительному наказанию. Оно касается лишения права занимать руководящие должности. Теперь срок ограничения права составляет шесть лет», – добавили в пресс-службе суда.

Напомним, что свой приговор экс-глава татарстанского отделения ФСС Павел Лоханов выслушал в Московском суде Казани. Его признали виновным во взятке на 2,4 млн рублей. Эти деньги он получил от руководства фирмы «РСС-Мед» за помощь в снижении неустойки за нарушение договора.

Московский районный суд Казани отправил его за решетку на девять лет.