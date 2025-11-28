news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 ноября 2025 11:32

Верховный суд РТ признал законным арест замглавы Актанышского района

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня Верховный суд Республики Татарстан признал законным заключение под стражу заместителя главы Актанышского муниципального района Ильшата Габдулхаева. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

О задержании заместителя главы района стало известно 12 ноября. Уже 14 ноября Набережночелнинский горсуд отправил его в СИЗО до 10 января 2026 года.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

#суд #арест #антикоррупция #актанышский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025