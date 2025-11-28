Верховный суд РТ признал законным арест замглавы Актанышского района

Сегодня Верховный суд Республики Татарстан признал законным заключение под стражу заместителя главы Актанышского муниципального района Ильшата Габдулхаева. Его подозревают в превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

О задержании заместителя главы района стало известно 12 ноября. Уже 14 ноября Набережночелнинский горсуд отправил его в СИЗО до 10 января 2026 года.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.