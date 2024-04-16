Верховный суд РТ признал законным арест директора института международных отношений КФУ

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу директора института международных отношений КФУ Рамиля Хайрутдинова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

«Нет ущерба институту, корысти никакой у него нет. Деньги не были украдены. Да, он использовал деньги на нужды университета, но себе денег он не брал. Все было сделано на благо университета. Будем добиваться домашнего ареста», – сообщил адвокат Азат Усманов.

Также он добавил, что Хайрутдинов имеет множество наград и медалей. Помимо этого, у него есть малолетние дети, а его супруга больна.

«Прошу приобщить в документы свидетельство о рождении малолетнего ребенка. Также у него есть дочь, ей 16 лет. У супруги – инвалидность второй группы», – дополнил адвокат.

Азат Усманов отметил, что ректор КФУ написал ему характеристику, где описал вклад Хайрутдинова в развитие науки Татарстана. А также он приложил письма от различных организаций и музеев.

«Хайрутдинов не скроется от суда, давление на потерпевших и свидетелей он оказывать не будет. Я прошу суд разобраться не в виновности лица, а в степени его причастности к преступлению. Также суд не учел частичное признание вины Хайрутдинова. Прошу назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», – подытожил адвокат.

Сам Рамиль Хайрутдинов настоял, что он человек науки, и под домашним арестом он принесет больше пользы стране.

«Вся моя работа была на виду, велась с большими проектами. Я перечеркнул неловким движением свою биографию. Я прошу в короткие сроки объективно рассмотреть это дело. Моя гражданская супруга – онкобольная, она в тяжелом положении. Я человек науки, при домашнем аресте я смог бы написать книгу, дописать дессертацию и быть полезным стране», – сказал Рамиль Хайрутдинов.

Государственный обвинитель в свою очередь настояла на том, что подсудимый может воспрепятствовать следствию и начать угрожать свидетелям, если окажется под домашним арестом.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, четвертого апреля Хайрутдинову избрали меру пресечения, Советский суд отправил его в СИЗО на два месяца, до конца мая. Незадолго до этого появилась информация, что врио директора института международных отношений КФУ стал Раиль Фахрутдинов.

Как стало известно «Татар-информу», по версии следствия, с 2022-го по 2023 год Хайрутдинов давал поручения сотрудникам института заключить соглашения на выполнение работ научно-исследовательских лабораторий «Восточный разряд» и «Клио плюс», но работы эти не проводились.

Деньги, которые были получены в качестве вознаграждения, как считает следствие, Хайрутдинов присвоил.