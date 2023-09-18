Верховный суд РТ приговорил убийцу новорожденной дочери к пожизненному заключению

Сегодня в Верховном суде Казани вынесли приговор Руслану Назмиеву. Мужчину обвиняют в двух эпизодах убийства и мошенничестве.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Признать виновным и приговорить к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», – сказал судья.

Кроме того, суд взыскал в пользу старшей дочери погибшей Холдеевой один миллион рублей морального ущерба. В пользу Ахмадеева, которого обманули на телефон, взыскали 15 тысяч рублей.

По словам государственного обвинителя, наказание полностью соответствует с запрошенным ею в прениях наказанием.

Руслан Назмиев сообщил, что приговор ему полностью понятен. После этого он замолчал.

«Мы будем обжаловать приговор, не согласны с ним. Будем подавать апелляционную жалобу», – сообщила «Татар-информу» адвокат Юлия Никулина.

По ее словам, Назмиев раскаялся в своем преступлении, полностью признал вину и активно помогал следствию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, Назмиев гражданин России, долгое время прожил в Казахстане, где познакомимся с Еленой Холдеевой. У нее к тому моменту уже была старшая дочь от первого брака. Несмотря на то, что Елена была на 12 лет старше, у них с Русланом завязались романтические отношения. Через какое-то время Елена забеременела.

Во время беременности она поссорилась с Назмиевым и разошлась с ним, при этом сохранив дружеские отношения.

После рождения дочки Елена попросила экс-возлюбленного, чтобы он взял дочку к себе, пока она сама не встанет на ноги и не разберется с долгами. Мужчина согласился и увез девочку из столицы Нур-Султан в другой город – Атбасар. Примерно через месяц отцовство ему надоело.

По версии следствия, в какой-то момент мужчина взял месячную дочку и со всей силы ударил ее головой о бетонный столб. Девочка умерла от большого количества тяжелых травм. Потом он положил ее тело в пакет и выбросил в колодец. Старшей дочери Елены Холдеевой и ей самой он врал, что с девочкой все в порядке, что она воспитывается его семьей. При этом Руслан не стеснялся заезжать в гости к бывшей сожительнице и ее дочери, которая, как рассказала следствию, называла его папой. Он поздравлял их с праздниками и был частым гостем.

Примерно через 3 года Елена Холдеева разобралась со всеми своими проблемами и потребовала вернуть ребенка. Назмиев пригласил ее приехать в Атбасар и самой забрать малышку. Когда она приехала к нему, мужчина сознался в убийстве. Назмиев и Холдеева начали драться и тогда он убил и экс-возлюбленную.

Назмиев 14 раз ударил бывшую возлюбленную ножом и 16 раз неустановленным твердым тупым предметом по голове и другим частям тела. Елена, как и ее дочь, скончалась от многочисленных черепно-мозговых травм.

После убийства подруги Руслан Назмиев смог сбежать через границу в Россию и отправился в Казань. В Татарстане он поехал к своему знакомому в село Пестречинского района, где искал желающих выпить с ним пива. В этот период времени в криминальной копилке Назмиева появился эпизод с мошенничеством в значительном размере.

Назмиев встретил Айрата Ахмадуллина, который шел за сигаретами. Они разговорились и пошли пить пиво вместе. Через какое-то время Назмиев попросил у Ахмадуллина телефон, чтобы позвонить и скрылся. Позднее его задержали полицейские.