«Труп сестренки он спрятал в колодце»: казанца судят за убийство дочери и возлюбленной

Верховный суд Татарстана рассматривает дело Руслана Назмиева, которого обвиняют в убийстве дочери и сожительницы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мама вернулась из тюрьмы и забеременела»

Подсудимому казанцу Руслану Назмиеву 29 лет. Его отец родом из Татарстана, а сам мужчина – гражданин РФ, который долгое время жил в Казахстане. Сегодня до начала заседания подсудимый вел себя спокойно. Увидев камеру, он надел медицинскую маску.

Сегодня государственный обвинитель зачитала показания свидетелей трагедии и старшей дочери убитой Елены Холдеевой. Свидетели и потерпевшая попросили суд рассмотреть дело без их участия, основываясь на их показаниях, так как все они живут в Казахстане.

В 2012 году его осудили за разбой на 7 лет, через 3 года выпустили условно-досрочно. По показаниям потерпевшей – старшей дочери его сожительницы, ее мама тоже отбывала наказание в местах лишения свободы. В тюрьме она провела порядка 18 лет.

«Холдеева Елена является моей матерью. В сентябре 2003 года ее приговорили к 18 годам лишения свободы. Освободилась она в январе 2016 года. Моим воспитанием занималась бабушка в Павлодаре», – зачитал государственный обвинитель показания Роксаны Холдеевой.

Назмиев и Холдеева познакомились в общей компании. У Елены к тому моменту уже была старшая дочь от первого брака. Несмотря на то что Елена была на 12 лет старше, у них с Русланом завязались романтические отношения. Через какое-то время Елена забеременела.

«В конце 2016 года моя мама забеременела, у нее произошел выкидыш. В этом же году она забеременела повторно и в 2017 году родила дочь Алину. Перед родами она поссорилась с Русланом, и он уехал из Нур-Султана в Атбасар», – рассказала следствию Роксана.

Больше трех лет мужчина скрывал от своей подруги, что убил их общую дочь. А когда женщина все-таки узнала об этом, он жестоко расправился и с ней Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Скинул труп дочери в колодец»

После возвращения из тюрьмы Елена Холдеева занялась бизнесом, у нее было небольшое швейное предприятие. Беременность и болезни помешали ей заниматься предпринимательством и сильно ударили по бизнесу. Во время беременности она поссорилась с Русланом Назмиевым и разошлась с ним, при этом сохранив дружеские отношения.

После рождения дочки Елена попросила экс-возлюбленного, чтобы он взял дочку к себе, пока она сама не встанет на ноги и не разберется с долгами. Мужчина согласился и увез девочку из столицы Нур-Султан в другой город – Атбасар. Примерно через месяц отцовство ему надоело.

«Мама написала мне сообщение, что она сейчас в Атбасаре и вернется одна. Я не знала, что Алина останется там. Мама сказала, что сестра останется у родителей Руслана, и передала им пеленки, коляску и все самое необходимое. Потом она вернулась домой» – зачитала прокурор.

По версии следствия, в какой-то момент мужчина взял месячную дочку и со всей силы ударил ее головой о бетонный столб. Девочка умерла от большого количества тяжелых травм. Потом он положил ее тело в пакет и выбросил в колодец. Старшей дочери Елены Холдеевой и ей самой он врал, что с девочкой все в порядке, что она воспитывается его семьей. При этом Руслан не стеснялся заезжать в гости к бывшей сожительнице и ее дочери, которая, как рассказала следствию, называла его папой. Он поздравлял их с праздниками и был частым гостем.

«Через какое-то время Руслан снова переехал к нам. В моем присутствии мама не спрашивала про Алину. Я знала только то, что Руслан отдал ее кормящей матери. Я стала заниматься вместе с мамой швейным бизнесом. Руслан тоже нам помогал. Он занимался хозяйственными делами, был водителем мамы и помогал в цехе. Только бабушка со стороны мамы постоянно напоминала про Алину. Мама обещала привезти ее, как только перестанет отмечаться и снимет другое жилье», – продолжила прокурор.

Через 3 года, когда положение в семье Елены и ее дочери изменилось в лучшую сторону, встал вопрос о том, чтобы вернуть младшенькую Алину матери. Руслан несколько месяцев обещал вернуть дочку матери, но, так и не дождавшись, Елена вместе с ним поехала за ней в Атбасар. Когда они оказались у него дома, мужчина признался, что девочка давно мертва. Они начали скандалить, в процессе ссоры Руслан убил Елену.

Назмиев 14 раз ударил бывшую возлюбленную ножом и 16 раз неустановленным твердым тупым предметом по голове и другим частям тела. Елена, как и ее дочь, скончалась от многочисленных черепно-мозговых травм.

Государственный обвинитель зачитала показания свидетелей трагедии и старшей дочери убитой Елены Холдеевой Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Он вел себя так, будто ничего не произошло»

«Вечером того же дня, перед смертью мамы я с ней переписывалась по поводу домашних дел. На следующее утро мне позвонил Руслан и сказал, что мама осталась дома и ей нужно отдохнуть. Он сказал, что приедет, и попросил передать ему два ингалятора для мамы. Руслан зашел в квартиру, я предложила ему покушать. Он сказал, что сначала пойдет в душ. Он поел, попросил найти документы для того, чтобы оформить машину на его маму», – зачитала прокурор.

По словам Роксаны, день был обычным. Но уже вечером к девушке нагрянула полиция и начала спрашивать про машину и Руслана Назмиева. Ночью приехали сотрудники Атбасарского отдела полиции, они рассказали Роксане о том, что Назмиев убил ее мать и сестру.

«Мы поехали в Атбасар вместе с сотрудниками. Машина стояла во дворе дома родителей Руслана. Его маму забрали из дома, и мы все вместе уехали с сотрудниками полиции. Маму мы похоронили на следующий день. На допросе мне показывали фотографии сестры, которую нашли в колодце. Я узнала только ее комбинезон, труп опознать было тяжело из-за гнилостных изменений», – продолжил государственный обвинитель.

Айрат Ахмадуллин стал жертвой мошенничества Назмиева Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Руслан Назмиев смог сбежать через границу в Россию и отправился в Казань. В Татарстане он поехал к своему знакомому в село Пестречинского района, где искал желающих выпить с ним пива. В этот период времени в криминальной копилке Назмиева появился эпизод с мошенничеством в значительном размере.

Айрат Ахмадуллин рассказал, что вышел за сигаретами и встретился с Назмиевым и его приятелем. Он угостил мужчин пивом, они вместе выпили.

«Через какое-то время мы начали гулять от магазина к магазину, было уже поздно. Назмиев попросил у меня телефон, чтобы вызвать такси, я не заметил подвоха и согласился. Мы с его приятелем ждали неподалеку. Его долго не было, и я начал волноваться. В итоге выяснилось, что он просто ушел с моим телефоном, а его приятель ничего об этом не знал. Тогда я написал заявление в полицию», – рассказал мужчина.

Назмиев признал себя виновным и в убийствах, и в мошенничестве. Адвокат заверил присутствующих сегодня в зале суда, что он раскаивается.