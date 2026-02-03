Верховный суд РТ оставил без изменения приговор экс-ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко

В Верховном суде Татарстана сегодня прошла апелляция по делу экс-ректора КХТИ Сергея Юшко. Ранее, 14 октября 2025 года, Вахитовский суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Тем не менее Юшко остался на свободе – суд тут же постановил освободить его за истечением срока давности преступления.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, что Сергея Юшко обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012 году Юшко являлся директором технопарка «Идея». Тогда он заключил фиктивный договор с КНИТУ-КХТИ на переобучение сотрудников вуза. Обучать сотрудников должны были иностранные специалисты – трое из Индии и двое из Японии. По словам Юшко, они приехать не смогли. В итоге лектором курсов стала специалист из Иваново. Однако в стоимость заключенного с вузом контракта в том числе входило и проживание спикеров на время проведения курсов в отелях классом не ниже четырех звезд. Деньги суммой 1,3 млн рублей, которые должны были пойти на оплату работы и проживания иностранных спикеров, по версии следствия, Юшко присвоил себе.

Свою вину Юшко так и не признал. Несмотря на апелляцию по жалобе Юшко и его защитника, Верховный суд оставил приговор без изменений.

Ранее «Татар-информ» уже рассказывал, что в 2020 году Сергей Юшко был задержан по подозрению в двух эпизодах мошенничества. Тогда его обвинили в том, что он фиктивно занимал должность в КНИТУ, где числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета информационных технологий КНИТУ, тогда как тем временем он якобы работал на полной ставке в технопарке «Идея». По этому делу в 2024 году Сергею Юшко вынесли оправдательный приговор.